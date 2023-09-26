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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل بدء الدراسة.. سحب عينات مياه من 1900 منشأة تعليمية بالقليوبية

وكيل صحة القليوبية
وكيل صحة القليوبية

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن فريق صحة البيئة بالمديرية قد كثف المرور على المدارس والمعاهد الازهرية والمدن الجامعية ومتابعة الوضع الصحى البيئى بها، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.


واوضح الجزار أنه تم أخذ عينات مياه من كافة المنشآت التعليمية وعددها أكثر من 1900 منشأة تعليمية، والمصادر المغذية لها، للاطمئنان على وصول مياه نقية وآمنة إلى أبنائنا من الطلاب وكذلك متابعة إجراءات غسيل وتطهير خزانات المياه أعلى المنشآت وسحب عينات منها فى أسرع وقت مع التأكد من النظافة العامة للمنشآت والتهوية الجيدة للفصول الدراسية مع التأكد من سلامة ونظافة دورات المياه.


وأشار إلى ان إدارة صحة البيئة بالقليوبية تقوم بالكثير من الأعمال الأخرى منها إحكام الرقابة على وحدات معالجة المياه المستخدمة فى الغسيل الكلوى، وسحب عينات الغسيل الكلوى، والرقابة على غسيل الشبكات والخزانات لضمان جودة مياه الشرب للمواطنين، كما تقوم بالمرور الدورى على أعمال النظافة العامة بالقرى والمدن على مستوى المحافظة، وكذلك إحكام الرقابة على تشييد الجبانات المخالفة، حيث يأتى هذا كله من أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

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