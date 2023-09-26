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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول هذا المشروب أثناء الحمل يصيب الأطفال بالتوحد في رحم الأم

مخاطر تناول هذا المشروب
مخاطر تناول هذا المشروب اثناء فترة الحمل يصيب الأطفال بالتوح

 


المرأة أثناء الحمل تحتاج إلي نظام غذائي معين ، يعتمد على أطعمة صحية ومتوازنة من أجل صحة المرأة وصحة الجني.

وتؤثر، أي أطعمة غير صحية علي الجنين والام ايضا ، وهو ما كشفته دراسة  امريكية حديثة  حيث اكدت أن استهلاك النساء الحوامل أو المرضعات للمشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية (الدايت)  يمكن أن يكون سببا في إصابة الجنين بالتوحد.


وأشارت الدراسة التي نشرها موقع «فوكس نيوز» أنه تم تحليل استهلاك  مادة «الأسبرتام» لدى أمهات 235 طفلاً تم تشخيص إصابتهم بالتوحد..وتم اكتشاف  أن الأطفال المصابين بالتوحد كانوا أكثر تعرضاً بثلاثة أضعاف للمنتجات المحلاة بـ«الأسبرتام» بشكل يومي خلال وجودهم في الرحم أو خلال الرضاعة الطبيعية ، وان معظم حالات التوحد في هذه الدراسة (87 في المائة) كان من الذكور.

وأظهرت الدراسة أنه تم العثور على المحليات الصناعية المستخدمة في مشروبات «الدايت» داخل السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين في الرحم، وداخل الدم في الحبل السُّرِّي، وهذا يثبت أن هذه المُحليات تصل للأجنة.

وأضافت الدراسة  انه منذ عام 2010، تم نشر عدد من التقارير والتحذيرات  حول زيادة المخاطر الصحية بين النساء اللاتي يشربن المشروبات الغازية (الدايت) خلال الحم ، وشملت هذه المخاطر الصحية زيادة خطر الولادة المبكرة، فضلاً عن زيادة خطر تعرض الأطفال للسمنة.

بدائل صحية للمشروبات الغازية أثناء الحمل

واشارت الدراسة إلي أن هناك سوائل صحية يمكن للحامل الاعتماد عليها بدلًا من المشروبات الغازية، أبرزها:
- الماء.
- الحليب.
- العصائر الطبيعية غير المحلاة.
- بعض أنواع شاي الأعشاب، مثل الزنجبيل والنعناع.

وهناك اضرار اخري لتناول المشروبات الغازية علي الحامل وهي انها تحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين، و أن هناك علاقة بينها وبين ارتفاع خطر التعرض للإجهاض أو الولادة المبكرة اثناء الحمل أو إنجاب أطفال يعانون من فقدان الوزن أو معرضين للإصابة بابيضاض الدم في مرحلة الطفولة.

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