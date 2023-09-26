التصريح بدفن جثة طفل مجهول الهوية عثر عليها بترعة الإسماعيلية بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة طفل مجهول الهوية لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

و صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة طفل مجهول الهوية لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.



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وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من انتشال جثة طفل مجهول الهوية، في العقد الأول من العمر، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، أمام محطة وقود كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة للطفل لإمكانية الوصول لأسرته، وكذلك رفع البصمة الوراثية للطفل والاستعلام عنها.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوجود جثة طافية بترعة الإسماعيلية أمام محطة وقود قرية كفر حمزة دائرة المركز.



على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، وتبين أن الجثة لطفل مجهول الهوية في العقد الأول من عمره، ويرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، ولا يوجد بحوزته أية أوراق تفيد في تحقيق شخصيته.



جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بنشر صورة للطفل لإمكانية الوصول لأسرته، وكذلك رفع البصمة الوراثية للطفل والاستعلام عنها.