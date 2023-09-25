عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق مصنع صباغة الملابس بالعبور وندب المعمل الجنائي لفحصه

جانب من الحريق
جانب من الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق، بمصنع لصباغة الملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، حيث تمت أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، وجاري التعامل مع الحالات فورا من قبل الإسعاف وقررت جهات التحقيق ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساتها وتشكيل لجنة لفحص موقف المصنع من التراخيص واشتراطات الأمن والسلامة. 

مصرع صبي بطلقة طائشة في نقل أثاث عروس بالقليوبية

إصابة 8 أشخاص فى حريق مصنع ملابس بالعبور

فيما كشفت المعاينة الأولية للحريق أن المصنع مكون من أربعة طوابق على مساحة 1500 متر، والحريق شب في آخر دورين الثالث والرابع.
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع صباغة ملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.

وعلى الفور جرى إخطار الحماية المدنية، والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما جرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لموقع الحريق لسرعة التعامل مع الحريق وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية الحماية المدنية الصناعية الأولى مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون.. فيديو

نجم الزمالك السابق يفتح النار على حكم مباراة المقاولون

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

بعد هدف شقيقه.. محمود علاء لجماهير الزمالك: أنتم فوق دماغ أي حد

موضوعات متعلقة

مصرع صبي بطلقة طائشة في نقل أثاث عروس بالقليوبية

إصابة 8 أشخاص فى حريق مصنع ملابس بالعبور

اندلاع حريق هائل فى مصنع لصباغة الملابس بالعبور .. صور

بسبب سيجارة.. اشتعال النيران فى منزل بكفر شكر بالقليوبية دون خسائر بشرية

ترشيحاتنا

رد فعل صادم من لورا عماد بعد طلاقها من شريف منير

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

دق ناقوس الخطر.. مأساة في أمريكا بسبب نقص أدوية علاج سرطان الأطفال

معلومات لأول مرة..حوار أبو الغيط مع أحمد موسى حول حرب أكتوبر.. تفاصيل

بعد تعادل الزمالك والمقاولون.. أحمد موسى يوجه رسالة لـ أوسوريو

عمرو أديب: 250 ألف توكيل حتى الآن تدعم السيسي في الترشح للانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا

لمرضى الربو والصدر .. عشبة رخيصة جدا تقى من مشاكل الشتاء

قلادتان ذهبيتان عمرهما 2500عاما..تفاصيل اكتشاف عامل مياه وخبراء آثار بإسبانيا

أيرلندا.. تصرف عنصري تجاه صغيرة يثير غضبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

فيديو

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد حول ظاهرة تضرب البلاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ