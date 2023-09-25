السيطرة على حريق مصنع صباغة الملابس بالعبور وندب المعمل الجنائي لفحصه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق، بمصنع لصباغة الملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، حيث تمت أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، وجاري التعامل مع الحالات فورا من قبل الإسعاف وقررت جهات التحقيق ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساتها وتشكيل لجنة لفحص موقف المصنع من التراخيص واشتراطات الأمن والسلامة.

فيما كشفت المعاينة الأولية للحريق أن المصنع مكون من أربعة طوابق على مساحة 1500 متر، والحريق شب في آخر دورين الثالث والرابع.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع صباغة ملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.

وعلى الفور جرى إخطار الحماية المدنية، والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما جرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لموقع الحريق لسرعة التعامل مع الحريق وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.