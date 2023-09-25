عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع صبي بطلقة طائشة في نقل أثاث عروس بالقليوبية

صدى البلد

لقي صبى بالقليوبية مصرعه برصاصة طائشة أمام منزله، أثناء مرور موكب نقل أثاث عروس، حيث أطلق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية أصابت إحداها "أحمد عماد سعيد" يبلغ من العمر خمس سنوات، فأردته قتيلًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية الصبى. 

txt

إصابة 8 أشخاص فى حريق مصنع ملابس بالعبور

txt

اندلاع حريق هائل فى مصنع لصباغة الملابس بالعبور .. صور

تلقى اللواء نبيل مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطه قليوب بتلقي بلاغ بإصابة صبي صغير بطلق ناري في الرأس أودى بحياته.

من جانبها طالبت أسرته بالقصاص العادل، مؤكدة ان نجلهم استعد لبدء الدراسة في المرحلة الثانية من رياض الأطفال، ولم يفرح بملابس المدرسة الجديدة.

القليوبية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية الطب الشرعى الصفة التشريحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون.. فيديو

نجم الزمالك السابق يفتح النار على حكم مباراة المقاولون

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

موضوعات متعلقة

إصابة 8 أشخاص فى حريق مصنع ملابس بالعبور

اندلاع حريق هائل فى مصنع لصباغة الملابس بالعبور .. صور

ضبط عاطل بحوزته هيروين وحشيش في القليوبية

انتشال جثة صبي مجهول الهوية من ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

ترشيحاتنا

رد فعل صادم من لورا عماد بعد طلاقها من شريف منير

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

دق ناقوس الخطر.. مأساة في أمريكا بسبب نقص أدوية علاج سرطان الأطفال

معلومات لأول مرة..حوار أبو الغيط مع أحمد موسى حول حرب أكتوبر.. تفاصيل

بعد تعادل الزمالك والمقاولون.. أحمد موسى يوجه رسالة لـ أوسوريو

عمرو أديب: 250 ألف توكيل حتى الآن تدعم السيسي في الترشح للانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا

لمرضى الربو والصدر .. عشبة رخيصة جدا تقى من مشاكل الشتاء

قلادتان ذهبيتان عمرهما 2500عاما..تفاصيل اكتشاف عامل مياه وخبراء آثار بإسبانيا

أيرلندا.. تصرف عنصري تجاه صغيرة يثير غضبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

فيديو

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد حول ظاهرة تضرب البلاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ