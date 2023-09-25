مصرع صبي بطلقة طائشة في نقل أثاث عروس بالقليوبية

لقي صبى بالقليوبية مصرعه برصاصة طائشة أمام منزله، أثناء مرور موكب نقل أثاث عروس، حيث أطلق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية أصابت إحداها "أحمد عماد سعيد" يبلغ من العمر خمس سنوات، فأردته قتيلًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية الصبى.

تلقى اللواء نبيل مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطه قليوب بتلقي بلاغ بإصابة صبي صغير بطلق ناري في الرأس أودى بحياته.

من جانبها طالبت أسرته بالقصاص العادل، مؤكدة ان نجلهم استعد لبدء الدراسة في المرحلة الثانية من رياض الأطفال، ولم يفرح بملابس المدرسة الجديدة.