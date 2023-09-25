إصابة 8 أشخاص فى حريق مصنع ملابس بالعبور

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب في مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور أن المصنع مكون من أربعة طوابق على مساحة 1500 متر، والحريق شب في آخر دورين الثالث والرابع.

واندلع حريق بمصنع لصباغة الملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، حيث تتم الآن أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، وجاري التعامل مع الحالات فورا من قبل الإسعاف.

وتكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من جهودها للسيطرة على الحريق حيث جرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع صباغة ملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.

وعلى الفور جرى إخطار الحماية المدنية، والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما جرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لموقع الحريق لسرعة التعامل مع الحريق وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.