رئيس جامعة العريش يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأرسل الدمرداش برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة الكريمة جاء فيها: "نُعربَ عن خالص الاعتزاز والتقدير لفخامتكم داعين الله عز وجل أن يُديم على مصرنا في ظل قيادتكم الأمن والأمان والاستقرار، مرسلًا باسم جامعة العريش وجميع منسبيها خالص التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أعاده الله على مصرنا الغالية والعالم العربي والإسلامي بالخير والأمان”.

رئيس الوزراء

كما تقدم رئيس جامعة العريش بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.

كما أرسل رئيس جامعة العريش برقية إلى جميع العاملين بالجامعة من نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات والإداريين والهيئة المعاونة وطلاب الجامعة وكل أهل سيناء الحبيبة بخالص التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنيًا أيامًا طيبةً مباركةً حافلةً بالتوفيق والسداد لجميع منتسبي جامعة العريش.