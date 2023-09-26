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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة شمال سيناء تستعد لاستقبال قافلة خير بلدنا من وزارة الزراعة

قوافل التحالف الوطني
قوافل التحالف الوطني لمساعدة المواطنين بسبناء

 

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،  الي استعداد المحافظة لاستقبال قافة خير بلدنا من وزارة الزراعة والتي تضم 41 سيارة محملة بمختلف أصناف المواد الغذائية بأسعار مناسبة تخفيضات تصل 50%. مقغرنة بمقيلاتها في الأسواق والمحلات التجارية والسوبر ماركت.

حيث سيتم توزيع المساعدات  على مختلف مدن المحافظة.تحت اشراف رؤساء مجالس المدن لضمان حصول كافة المواطنين على مستحفاتهم من السلع مخفضة السعر.


الحملات التموينية:

 

ووجه اللواء شوشة ،  بتفعيل الحملات التموينية في مختلف الأسواق بالمحافظة.لمراقبة الاسواق وضبط الأسعار واعلانها في مكان واضح للمواطنين.

وأكد اللواء شوشة،  على استمرار متابعة المعارض التي تم افتتاحها في مدن المحافظة لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطني  بأسعار مخفضة..حيث يستمر العمل بهذه المعارض حتي شهر أكتوبر المقبل 2023م.


 

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سيناء قافلة خير بلدنا الزراعة استعدت

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