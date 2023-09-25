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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وزير الشباب.. مهرجان لسباق الهجن في شمال سيناء السبت

اجتماع تنسيقي لسباق
اجتماع تنسيقي لسباق الهجن في سيناء

أعطى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توجيها للواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء ، بعقد مؤتمر تنسيق اعمال استعدادا لمهرجان الهجن يوم السبت القادم ولمدة يومين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
 

وأكد رئيس الإدارة خلال خلال المؤتمر التنسيقي الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء أسامة عفش رئيس مدينة العريش، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، الدكتورة عبير حجاب، مدير الطب البيطري، سلامه عيد، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، الدكتور مهدي سالم، رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس الإدارة، ايمن عبد العزيز، مدير عام نادي الجن الرياضي، وعدد من القيادات التنفيذية، على تضافر جميع الجهات لإنجاح المهرجان.

 

وأضاف رئيس الادارة، أن السباق يأتي ضمن احتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث سيقام بحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، لافتًا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق، موضحا أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها نادي ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو ١٧ غرب العريش، بجانب إنشاء مضمار آخر في وسط سيناء.

أتوبيسات :


أعلن رئيس الإدارة عن تخصيص عدد من الاتوبيسات من المحافظة بالمجان، لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة وسط سيناء ومدينة بئر العبد وميادين مدينة العريش الي مضمار نادي الهجن.
 

وأشار سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن، إلى أن سباق الهجن سيعمل على الرواج السياحي لمحافظة شمال سيناء، بجانب الرواج الاقتصادي للأدوات الخاصة برياضة الهجن والمنتجات السيناوية، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأعلن مهدي سالم، رئيس لجنة الحكام، عن مشاركة عدد من المحافظات المصرية في مهرجان الهجن، مؤكدًا على أن المهرجان يتضمن عدة أشواط على مدار يومين، بجانب عقد مسابقة «مزايين الهجن»، وتعني اختيار أجمل الهجن ضمن فعاليات المهرجان.
يقام مهرجان الهجن بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات التنفيذية والسياسية والرياضية ومشايخ القبائل والعواقل وتحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

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