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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه المنوفية يتابع مشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها بتلا

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى

تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحده piu الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا .

وتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية كوم مازن، كما تفقد مسار إنشاء خط الطرد بالقرية ومتابعة آليه تنفيذ المشروع داخل القرية ، مؤكداً على التنسيق مع كافة الجهات المعنية أثناء تنفيذ خطوط الطرد وشبكات الإنحدار دون أى ضرر يقع على المواطنين بسبب عمليه تنفيذ شبكات الانحدار  للقرية .  

رئيس جامعة المنوفية يؤكد على الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي

محافظ المنوفية يلتقي عددا من المواطنين لحل شكواهم

وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.

وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية  مع الاهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها  أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة إحتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع وأن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية .

يأتي ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع .

المشاركة المجتمعية المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي رئيس شركة مياه المنوفية شركة مياه المنوفية

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