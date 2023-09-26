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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرقة "الطليعة" تفتح باب التقدم لورشة الإخراج المسرحي

صدى البلد

في إطار اهتمام البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بضخ دماء جديدة في المشهد المسرحي المصري من شباب المسرحيين، فتحت فرقة مسرح الطليعة بالبيت، باب التقدم لورشة تطوير مهارات " الإخراج، مساعد المخرج، الإدارة المسرحية"، ويستمر تلقي طلبات المشاركة بمسرح الطليعة بالعتبة يوميا من السادسة إلى العاشرة مساء، وحتى السبت ٣٠ سبتمبر الجاري .

يقول المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، إن الورشة تقدم بالمجان لمدة ٦ أشهر، وهي الدفعة الثالثة لهذه الورشة، وتتم عملية الاختيار من خلال المقابلات الشخصية، والأولوية للاختيار هي للمؤهلات العليا وأصحاب الخبرات السابقة بالمسرح، كما يسمح بقبول الطلاب من الجامعات والمعاهد المختلفة، وكذلك من لديهم خبرات من مختلف التيارات المسرحية سواء المسرح المحترف أو المسرح الجامعي أو مسارح الهواة، وأن يكون سن المتقدم ما بين ١٨ إلى ٤٠ سنة دون استثناءات.

يذكر أن الورشة تقام تحت إشراف مجموعة من المتخصصين وهم المخرج سامح مجاهد، المخرج هاني عفيفي، والمخرج عادل حسان، ويقدم المدربين تدريبات نظرية وعملية من خلال محاضرات منفصلة لكل قسم من أقسام الورشة.

البيت الفني للمسرح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج المخرج عادل حسان رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى رئيس البيت الفني للمسرح مسارح مسرح الطليعة مدير فرقة مسرح الطليعة

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