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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. عرفت الهوى الأربعاء على المسرح القومي

صدى البلد

 يقيم البيت الفني للمسرح  احتفالا بالمولد النبوى الشريف، برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمسية "عرفت الهوى" فى التاسعة من مساء يوم الأربعاء ٢٧ سبتمبر الجاري على المسرح القومي بالعتبة.

 

"عرفت الهوى" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت، برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، فكرة وإعداد وإخراج خالد عبد السلام، ويستمتع الجمهور بمجموعة من أشهر القصائد فى حب الله ومديح النبى صلى الله عليه وسلم، غناء رحاب مطاوع، ألحان وغناء محمد عزت، مع الصوليست "فريدة أسامة، نورا حسنى" ، كورال "فاطمة سيد، مريم نبيل، أحمد نبيل، نبيل حامد، سعد عادل، حمزة نبيل" .

 

الفرقة الموسيقية "عود: داليا حافظ، جيتار : محمد حزين، أورج : سيف وائل، كمان : لواء يحيي، بيز : مصطفي معتز، رق : مصطفي كرم، إيقاع : أحمد علي، قانون : طاهر محمد" ، مصمم إضاءة : أبو بكر الشريف، ديكور : مي كمال، المساعدون :  إيمان صلاح، سامى الوكيل، محمد ممدوح، فاطمة الزهراء"، مخرج منفذ : هالة صلاح .

ويذكر أن يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية شعرية غنائية  بعنوان "صلوا على الزين"  فى الثامنة والنصف  من مساء اليوم الاثنين ٢٥ سبتمبر ، على مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

 

تأتى الأمسية ضمن سلسلة أمسيات "بهجة الروح" التى يقيمها القطاع، وينظم الأمسية المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، تقديم الشاعر محمد بهجت، الذى يلقى مجموعة من الأشعار فى حب الله ورسوله .

كما يشارك فى الأمسية فرقة "الحضرة المصرية" التى تشدو بباقة من الأغانى والابتهالات الدينية، بمصاحبة أوركسترا المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية .

 

 

احتفالا بالمولد النبوى الشريف البيت الفني للمسرح الدكتور أيمن الشيوي المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

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