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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على تهديدات إزالة "الحاجز العائم".. الصين توجه تحذيرا قويا إلى الفلبين

بحر الصين
بحر الصين

حذرت الصين، اليوم الثلاثاء،الفليبين من القيام "باستفزازات" بالقرب من منطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي منتظم، إن  بكين نصحت الفلبين بعدم القيام باستفزازات أو البحث عن مشاكل.

وجاء ذلك ردا على سؤال يتعلق بإزالة الفلبين لحاجز عائم في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.


وقال مستشار الأمن القومي في الفلبين، يوم الاثنين، إن الفلبين ستتخذ "جميع الإجراءات المناسبة من أجل إزالة الحواجز" في منطقة متنازع عليها من بحر الصين الجنوبي.


وقد شاركت الفلبين يوم الأحد صورا لحاجز عائم يمنع وصول سفن الصيد في سكاربورو شول وسفن خفر السواحل الصينية القريبة، وشددت على أنها ستحمي حقوق صياديها.

 

وقال مستشار الأمن القومي، إدواردو أنيو، في بيان: "نحن ندين إقامة الحواجز العائمة من قبل خفر السواحل الصيني".


وأضاف أن "  إقامة جمهورية الصين الشعبية للحاجز ينتهك حقوق الصيد التقليدية لصيادينا".


وقالت وزارة الخارجية في البلاد اليوم ،الاثنين، إن الحواجز تعد انتهاكا للقانون الدولي وإن الفلبين "ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية سيادة بلدنا وسبل صيادينا"


ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على طلبات التعليق.


وتطالب الصين بنسبة 90٪ من بحر الصين الجنوبي، وتتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين.


وسيطرت بكين على سكاربورو شول في عام 2012 وأجبرت الصيادين من الفلبين على السفر أكثر للحصول على فرص صيد  أقل.

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