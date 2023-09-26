رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: القيادات داعمة لنا ومتواجدون بالقرب منا

أوصي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات بحسن معاملة الطلاب والاهتمام بهم في كافة المجالات.

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة رئيس الجامعة متواجد معانا دائما

وحول هذا الأمر أكد عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إلي أن دائما ما يلقي الدعم والتشجيع من قبل قيادة الجامعة وأن اليوم الأول بالعام الدراسى يكون يوم كرنفال ويتواجد بجوار اتحاد الطلاب جميع القيادات الجامعة لطمئنة الطلاب والإجابة على جميع استفساراتهم، وتوضيح الأنشطة الطلابية.

واشار عرمش في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلي أن دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة يكون حريصا على التواجد بين الطلبة خلال أول يوم بالفصل الدراسى الجديد قائلا "دى عادة هو معودنا عليها".

ومن جانبه قال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة أنهت جميع الترتيبات اللازمة لانطلاق وانتظام العملية التعليمية والدراسة بالعام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة لمباني الجامعة والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

وأكد الدكتور الخشت، على توفير كافة احتياجات وإمكانيات العملية التعليمية، وعناصر الجودة التي تتطلبها من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، مُشددًا على ضرورة انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، بما يضمن سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.