عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأفضل في مصر.. جامعة القاهرة تحقق ريادة إقليمية وقفزات بـ المؤشرات الدولية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قفزت جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في التصنيفات الدولية للجامعات علي مستوي العالم، حيث حققت جامعة نجحت كبيرة جعلتها تتصدر قوائم أفضل الجامعات المصرية بل واصبحت صاحبة رياده إقليمية بالتصنيفات العالمية وتزيد من ترتيبها العالمي.

انجازات جامعة القاهرة

وتستمر سلسلة نجاحات جامعة القاهرة وانجازاتها وتميزها على جميع المستويات، في عهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والذي كان قد تولي رئاسة الجامعة منذ عام 2017،  ويأكد الخشت بكثرة في حديثه علي السعي المستمر إلي التقدم في التصنيفات الدولية والمؤشرات الدولية ويتم ذلك من خلال النهوض بحركة البحث العلمي داخل الجامعة بإضافة إلي المشروعات الإنشائية الكبرى، والتعاون الدولي، ومنظومة العملية التعليمية، والمساهمة في المشروعات التنموية والمبادرات.

وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية بالتصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي، وحافظت على تقدمها مائة مركز والتواجد في الفئة بين 301-400 جامعة عالمية من بين 30 الف جامعة حول العالم، لتكمل حلقة جديدة من سلسة نجاحات الجامعة خلال الأعوام الأخيرة بالتقدم الكبير ضمن الجامعات العالمية المرموقة. 

وتتقدم جامعة القاهرة على أقرب جامعة مصرية لها بمائتي مركز دفعة واحدة؛ حيث تأتي بعدها ثلاث جامعات مصرية في الفئة من 601 الى 700.

الخشت: شهادات جامعة القاهرة الدولية تمكن الحاصل عليها العمل بأي مكان في العالم

وأوضح الدكتور الخشت أن  جامعة القاهرة سبقت بالتصنيف الصيني كافة الجامعات التركية، وتقدمت على اهم جامعة فيها بمائة مركز، حيث إن ترتيب جامعة اسطنبول الاولى بتركيا فى الفئة (من 401 الى 500)، وكذلك سبقت كل الجامعات الايرانية حيث ان ترتيب جامعة طهران الأولى في ايران فى الفئة (من 401 الى 500)، كما سبقت جامعات عالمية راقية بكل بلدان العالم، منها  على سبيل المثال: جامعة واشنطن  وكلية بوسطن فى امريكا، وجامعتى يورك وكارلتون فى كندا، وجامعتى بوتسدام وماربرج فى المانيا، و جامعتى جينوه وباليرمو فى إيطاليا.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن الحفاظ علي التقدم العالمي بالتصنيف علامة مميزة في كافة التصنيفات الدولية الخاصة بالجامعات والبحث العلمي علي مستوي العالم، مشيرا إلى أن التصنيف الصيني شنغهاي من اقوي التصنيفات العالمية ويعتمد علي مؤشرات واضحة  للقياس أبرزها عدد الخريجين والابحاث العلمية المنشورة في مجلات دولية مرموقة ومدى الاستشهاد بها عالمياً.

جامعة القاهرة التصنيفات الدولية التصنيفات العالمية نجاحات جامعة القاهرة جامعة القاهرة وانجازاتها جامعة القاهرة الجامعات المصرية بالتصنيف الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

على عمق 122 كم.. زلزال قوي يضرب الفلبين

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

ترشيحاتنا

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: القيادات داعمة لنا ومتواجدون بالقرب منا

تقارير فرنسية تتهم ماكرون بالازدواجية بعد ظهور زوجته بفستان يشبه العباءة الإسلامية

217 مكتب شهر عقارى توثق تأييدات المواطنين فى الانتخابات الرئاسية 2024

توافُد أعضاء مجلس النواب للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة

الأفضل في مصر.. جامعة القاهرة تحقق ريادة إقليمية وقفزات بـ المؤشرات الدولية

قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد قيادات الإدارة المحلية بالحوامدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ