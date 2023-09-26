الأفضل في مصر.. جامعة القاهرة تحقق ريادة إقليمية وقفزات بـ المؤشرات الدولية

قفزت جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في التصنيفات الدولية للجامعات علي مستوي العالم، حيث حققت جامعة نجحت كبيرة جعلتها تتصدر قوائم أفضل الجامعات المصرية بل واصبحت صاحبة رياده إقليمية بالتصنيفات العالمية وتزيد من ترتيبها العالمي.

انجازات جامعة القاهرة

وتستمر سلسلة نجاحات جامعة القاهرة وانجازاتها وتميزها على جميع المستويات، في عهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والذي كان قد تولي رئاسة الجامعة منذ عام 2017، ويأكد الخشت بكثرة في حديثه علي السعي المستمر إلي التقدم في التصنيفات الدولية والمؤشرات الدولية ويتم ذلك من خلال النهوض بحركة البحث العلمي داخل الجامعة بإضافة إلي المشروعات الإنشائية الكبرى، والتعاون الدولي، ومنظومة العملية التعليمية، والمساهمة في المشروعات التنموية والمبادرات.

وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية بالتصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي، وحافظت على تقدمها مائة مركز والتواجد في الفئة بين 301-400 جامعة عالمية من بين 30 الف جامعة حول العالم، لتكمل حلقة جديدة من سلسة نجاحات الجامعة خلال الأعوام الأخيرة بالتقدم الكبير ضمن الجامعات العالمية المرموقة.

وتتقدم جامعة القاهرة على أقرب جامعة مصرية لها بمائتي مركز دفعة واحدة؛ حيث تأتي بعدها ثلاث جامعات مصرية في الفئة من 601 الى 700.

وأوضح الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة سبقت بالتصنيف الصيني كافة الجامعات التركية، وتقدمت على اهم جامعة فيها بمائة مركز، حيث إن ترتيب جامعة اسطنبول الاولى بتركيا فى الفئة (من 401 الى 500)، وكذلك سبقت كل الجامعات الايرانية حيث ان ترتيب جامعة طهران الأولى في ايران فى الفئة (من 401 الى 500)، كما سبقت جامعات عالمية راقية بكل بلدان العالم، منها على سبيل المثال: جامعة واشنطن وكلية بوسطن فى امريكا، وجامعتى يورك وكارلتون فى كندا، وجامعتى بوتسدام وماربرج فى المانيا، و جامعتى جينوه وباليرمو فى إيطاليا.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن الحفاظ علي التقدم العالمي بالتصنيف علامة مميزة في كافة التصنيفات الدولية الخاصة بالجامعات والبحث العلمي علي مستوي العالم، مشيرا إلى أن التصنيف الصيني شنغهاي من اقوي التصنيفات العالمية ويعتمد علي مؤشرات واضحة للقياس أبرزها عدد الخريجين والابحاث العلمية المنشورة في مجلات دولية مرموقة ومدى الاستشهاد بها عالمياً.