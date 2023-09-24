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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: شهادات جامعة القاهرة الدولية تمكن الحاصل عليها العمل بأي مكان في العالم

مجلس جامعة القاهرة
مجلس جامعة القاهرة

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدراسة في برامج جامعة القاهرة الدولية مثل الدراسة في الجامعات الدولية المتقدمة، مشيرا إلى أن الدراسة بها سوف تبدأ مبدئيا بـ 18 برنامجًا دراسيًا دوليًا، وسوف ترتفع العام التالي إلى 40 برنامجًا بعد الانتهاء من التوقيع على مجموعة كبرى من الاتفاقيات مع الجامعات العالمية الكبرى والتي أوشكت على الانتهاء.

 

حيث يتم العمل بقوة على إضافة المزيد من الدرجات العلمية المزدوجة مع العديد من الجامعات العالمية إلى جامعة القاهرة الدولية ومنها جامعات أمريكية وصينية وأوروبية وبريطانية.
 

و أوضح “الخشت”، أن الشهادات التى يحصل عليها الطلاب شهادات دولية يمكنهم العمل بها في أي مكان بالعالم وتعطيهم فرصًا أكبر في التوظيف على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وهي أول جامعة دولية لجامعة حكومية في مصر يرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية وبالتالي فهو مختلف عن أفرع الجامعات الأجنبية. ويوجد بها منح مجانية جزئية وكاملة.

 

وجاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي للانتهاء من التجهيزات  الأكاديمية لجامعة القاهرة الدولية.

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