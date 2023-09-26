يضم 6 ورش إنتاجية| صباح البلد في جولة داخل مصنع حلوان.. شاهد

قدمت الإعلامية هند النعساني فقرة خاصة من داخل مصنع حلوان للصناعات المتطورة، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

الإدارة العامة للإنتاج بـ مصنع حلوان للصناعات المتطورة تضم 6 ورش إنتاجية

وقال المهندس أيمن محمد إبراهيم مدير قطاع الإنتاج بـ مصنع حلوان للصناعات المتطورة، إن المصنع يضم 25 وحدة إنتاجية خاصة بإنتاج المصنع ، و 17 وحدة إنتاجية ومهبط للهيليكوبتر خاصة بالإنتاج الحربي، مؤكداً أن هناك 8 وحدات إنتاجية تشمل 12 خط إنتاج مواسيرالبولى إيثيلين، بطاقة إنتاجية 79 ألف طن سنوياً.



ومن جانبه أضاف المهندس مصطفى الحميلي مدير عام الإنتاج المدني بـ مصنع حلوان للصناعات المتطورة، أن الإدارة العامة للإنتاج بـ مصنع حلوان للصناعات المتطورة تضم 6 ورش إنتاجية، و 13 خط إنتاج ، بالإضافة إلى 3 ورش لإنتاج البولي إيثيلين، و 12 خط إنتاج للبولي إيثيلين.