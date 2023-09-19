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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مررنا بتحديات كبيرة.. مصنع حلوان: نسير حسب المواصفات العالمية

دكتور مهندس مجاهد
دكتور مهندس مجاهد الفرماوي

 أكد اللواء دكتور مهندس مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، أن جودة إنتاج المصنع مستوفاة للشروط، وأن المصنع لا يقوم بإنتاج أي منتج قبل أن يحصل على الشهادة من المصنع الأم.

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، خلال حواره، مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المصنع يسير حسب الموصفات العالمة، وأن المنتجات الخاصة بالمصنع لا يوجد بها أي مشكلات.


ولفت إلي أن المصنع مر بـ تحديات كثيرة، حتي وصل لما هو مطلوب، وأن هناك مقاومات تكسر أي مشكلات، فالجميع عمل على نفسه من أجل الوصول لما هو مطلوب.


وأوضح أن المصنع وضع هدف، وهو الوصول لـ أفضل منتج، وأن يكون هناك سعر منافس وجودة عالية، والتزام بـ الاتفاقات مع التعاقدات.
 

مصنع حلوان هند النعسانى صباح البلد صدى البلد

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