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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يكلف الأبنية التعليمية بالتشغيل الجزئي لمدرسة أبو بكر الصديق بالسادات

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

كلف اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية من خلال إتصال هاتفي بمدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشغيل مدرسة ابو بكر الصديق للتعليم الأساسي بمدينة السادات ( تشغيل جزئي) مع بداية العام الدراسي الجديد ، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور وحرصاً علي مستقبل الطلاب .

جاء ذلك خلال لقائه اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك .

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وخلال اللقاء أمر المحافظ بصرف كرسي متحرك لمواطن من ذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية ، كما وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لعدد (2) حالة إنسانية نظراً لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم .


كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم نحو شكوتين ، أحدهما لمعلم خبير بإحدى مدارس قرية ميت موسي التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية تلتمس إلغاء إنتدابها إلي مدرسة أخري بالكوم الأخضر نظراً لظروفها الصحية ، والأخرى معلم إقتصاد منزلي بإحدي مدارس التعليم الأساسي بالإدارة التعليمية بالباجور تلتمس الموافقة علي نقلها الي مدرسة أخري بقرية تلوانة مراعاة لظروفها الاجتماعية حيث أنها تعول 4 أبناء بمراحل التعليم المختلفة .


 استمع المحافظ لشكوى مواطن بالحي الغربي بشبين الكوم يتضرر من تواجد ورشة نجارة بالمنطقة تزاول النشاط بدون ترخيص وتسبب العديد من الضوضاء ، وعلي الفور كلف المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بفحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن حيال المخالفين.

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