تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي| الخشت: استهدفنا التقدم في التصنيف الدولي لجامعة القاهرة

قال محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعات المصرية شهدت إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء كانت جامعات حكومية أو أهلية أوالتكنولوجية ومنظومة البحث العلمي.



وأضاف “الخشت” خلال كلمته ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس السيسي أن جامعة القاهرة وضعت نصب عينها التقدم في التصنيف الدولي وذلك حرصًا على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، معقبًا: “كنا بعيد جدا وبعضنا كان خارج التصنيف الآن جامعة القاهرة استطاعت أن تتقدم جيلين كاملين”.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.