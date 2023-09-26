انجازات بالجامعات الأهلية.. طفرة تعليمية وتطوير شامل خلال عهد الرئيس السيسي

شهدت الجامعات المصرية تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أبرز الخطوات الهامة التي تم اتخاذها داخل منظومة التعليم العالي، هو إنشاء الجامعات الأهلية، والتي بفضلها أصبحت مصر تواكب الكثير من الدول من خلال هذه الجامعات .

حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أخر تصريحات له: " اشتغلنا في كافة القطاعات، خلصت جامعات لغاية 20 سنة جايين لقيت فكرة ونفذتها".

وتنطلق الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة أول شهر أكتوبر الجاري، وذلك مع بداية العام الجديد 2022- 2023، وتشمل قائمة الجامعات الأهلية الجديدة جامعات:



- بني سويف الأهلية :



جامعة بنى سويف الأهلية تقع على مساحة 42 فدانا، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3 مليارات جنيه، وتضم عدد 11 كلية وتقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي 2022/2023، وطرحت كلية الطب البشري (برنامج الطب والجراحة)، وكلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، كلية العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)، كلية الهندسة تقدم برنامجي (الطاقة الجديدة والمستدامة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية)، كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي تقدم برامج (الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني، المعلوماتية الطبية)، كلية العلوم (علوم المواد وتكنولوجيا النانو)، كلية الإعلام برنامج (الإنتاج التليفزيوني والسينمائي)، كلية التجارة (برنامج نظم ومعلومات الأعمال)، كلية الآداب تقدم برنامجي (علم النفس الإكلينيكي، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات)، كلية التمريض (برنامج التمريض)، كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة).



- حلوان الأهلية :



تبلغ مساحتها 16.8 فدانًا، بتكلفة إجمالية تقدر 2 مليار و800 مليون جنيه، وتضم 8 كليات أبرزها؛ (كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والفنون والفنون التطبيقية، والعلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، العلاج الطبيعي، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات)، ووصلت معدلات الأداء التنفيذى بالجامعة إلى نسبة 65.5%.

- أسيوط الأهلية :



تقع على مساحة 38 فدانا، وأنشأت بتكلفة تقديرية بلغت فى المرحلة الأولى لها 3.1 مليار جنيه، حيث تضم 7 كليات جديدة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة والبحوث الدوائية برنامج (Clinical Pharmacy )، وتقدم كلية الهندسة والعلوم التطبيقية برامج (هندسة العمارة الداخلية ، الهندسة الطبية الحيوية،)، وتقدم كلية الألسن واللغات برامج (اللغة الإنجليزية)، وتقدم كلية العلوم الإدارية والمالية برامج (نظم المعلومات الإدارية، وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية)، وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج (برنامج نظم المعلومات، والحاسب الآلى ).

- المنصورة الأهلية :



وتقام جامعة المنصورة البأهلية الجديدة على مساحة 42 فدانا، بتكلفة بلغت نحو 3.3 مليار جنيه، وتقدم الجامعة عددًا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الأكاديمي الحالي 2023/2022، حيث تقدم كلية الطب البشري برنامج الطب والجراحة العامة، وتقدم كلية طب الفم والأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وتقدم كلية الهندسة برامج (هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد)، وتقدم كلية الصيدلة برنامج pharm D.

الزقازيق الأهلية :

تقع على مساحة 44 فدانًا، و تشهد تقدما كبيرا في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة والتي بلغت 73%، وبتكلفة بلغت قيمتها 2 مليار و53 مليون جنيه، وتضم العديد من البرامج الدراسية الجديدة من بينها؛ (البرامج الهندسية وعددها 15 برنامجًا في تخصصات هندسة البناء، والعمارة البيئية والعمران، وشبكات الحاسب والأمن السيبراني، والمعلوماتية الطبية، وهندسة الفضاء والطيران، ونظم الاتصالات، وهندسة الميكاترونيكس والأتمتة، وهندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الطبية، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والعلوم الحضرية والتخطيط مع علوم الكمبيوتر(المدن الذكية)، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، وهندسة الربوتات، إدارة المشروعات، والجيومعلوماتية)، و6 برامج فى العلوم الطبية وتشمل، (العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، الصيدلة والتصنيع الدوائى، طب وجراحة الفم والأسنان، الطب البشرى)، و5 برامج فى العلوم الإنسانية وتشمل؛ (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال علم الآثار والتراث، التحليل المالي، التكنولوجيا المالية، برنامج الوسائط المتعددة الرقمية).

- شرق بورسعيد الأهلية :

جامعة شرق بورسعيد الأهلية تقع على مساحة 44 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.7 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية، مشيراً إلى بدء الدراسة بكليتي الطب البشري (برنامج الطب والجراحة العامة)، والهندسة (برنامج هندسة التشييد والبناء).

- الإسكندرية الأهلية :

طرحت العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، الصيدلة (Pharm - D)، وتقدم كلية الهندسة برامج (العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات)، وتقدم كلية علوم الحاسب والبيانات (برنامج الأمن السبيراني، برنامج الأنظمة الذكية)، وتقدم كلية العلوم (برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة).



- بنها الأهلية :

تقع بمدينة العبور وتُقام على مساحة 37 فدانًا، بتكلفة بلغت نحو 3 مليار جنيه، وتطرح الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي 2022/2023، حيث تطرح كلية الهندسة برامج (هندسة التصنيع والمواد، هندسة الميكاترونيكس والأتمتة، هندسة نظم الاتصالات، الهندسة الطبية، هندسة البناء، الإسكان والتصميم للمجتمعات)، وكلية علوم الحاسب تقدم برامج (الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، اللغويات الحاسوبية، علوم البيانات، تطوير البرامج والتطبيقات، الواقع الافتراضي والمعزز)، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال تقدم برامج (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، الإحصاء والتأمين، التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولى، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال)، وكلية الفنون البصرية والتصميم تقدم برامج (التصميم الداخلي والأثاث، فنون الميديا والإعلام، النحت والتشكيل المعماري والترميم)، وكلية الطب تطرح (برنامج الطب البشري).

قناة السويس الأهلية :

- تقدم كلية الطب والجراحة برنامج (الطب والجراحة العامة، وتقدم كلية الفم والأسنان (برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة برنامج (الصيدلة Pharm D) وتقدم كلية التمريض برنامج (علوم التمريض)، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامج تكنولوجيا المُختبرات الطبية، برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية)، وتقدم كلية الهندسة (برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي)، وتقدم كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، برنامج الأسواق والمنشآت المالية)، وتقع على مساحة 29 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.6 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وكذلك الانتهاء من التشطيبات الداخلية.

قنا الأهلية :



تقع على مساحة 41 فدانًا، وبلغت تكلفتها التقديرية في مرحلتها الأولى 4 مليارات جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية.



- المنوفية الأهلية :

الجامعة تقدم 20 برنامجًا، وتشمل (الطب والجراحة – طب وجراحة الأسنان –العلاج الطبيعي – دكتور الصيدلة – الأشعة والتصوير الطبي - تكنولوجيا المختبرات الطبية –علوم التمريض، ويضم 3 مسارات "مسار الرعاية التمريضية الطارئة – مسار توليد القبالة – مسار توليد حديثي الولادة" - هندسة الطاقة – تخطيط وتشييد المدن الذكية – هندسة المواد وإدارة التصنيع –هندسة الذكاء الاصطناعي- هندسة الحاسوب ويشمل 3 مسارات "الحوسبة السحابية – الحوسبة عالية الأداء – الأمن السيبراني" - الواقع الافتراضي وبرمجة الألعاب – إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة – التكنولوجيا الحيوية الجزئية – الهندسة الزراعية والنظم الحيوية – تكنولوجيا الأغذية والالبان – التصميم الداخلي والديكور– الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية –إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

- المنيا الأهلية :

تقع على مساحة 41.27 فدانًا، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 3.3 مليارات جنيه، وتطرح برنامج الصيدلة الإكلينيكية (Pharm - D)، قد تم توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المبانى الإدارية، والأكاديمية، منها 3 مبان للقطاع الطبى، ومبنيان للقطاع الهندسى، ومبنى لقطاع العلوم الإنسانية، ومبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية.