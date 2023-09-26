البحث العلمي تعلن عن فتح التقديم لمرشح قوي لمجموعة أبحاث خدمة النظم المستدامة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم يعلن المعهد عن طلب مرشح قوي لمجموعة أبحاث خدمة النظم المستدامة (S3) ، لدعم تعزيز فهم التغيرات العالمية في السلوكيات منخفضة الكربون والرأي العام بشأن سياسات المناخ.



وأوضحت أن ذلك للمساهمة في المشاريع الجارية والمستقبلية، والمشاركة في جمع الأموال طلبات المنح الخارجية، المتعلقة بالديناميكيات الاجتماعية للاستهلاك منخفض الكربون والتخفيف من تغير المناخ وآثارها على قضايا التنمية المستدامة الأوسع.

وأكد أنه لابد أن يكون المرشح حاصل على درجة الدكتوراه (أو درجة الماجستير مع خبرة بحثية معادلة) في علوم البيانات أو العلوم الاجتماعية الحسابية أو الهندسة أو مجال مشابه.. للتقديم من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/job-2/



وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا عن عقد اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية بالتعاون مع مراكز التنمية الإقليمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي ندوة بعنوان” تحديات صناعة اعلاف الدواجن في مصر : المشكلة والحلول" بمركز بحوث تنمية إقليم الدلتا – طنطا.



وأوضح انه تعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى وتتميز لحوم الدواجن بارتفاع قيمتها الغذائية إذ ترتفع بها نسبة البروتين وتنخفض بها نسبة الدهون الضارة عن باقى المصادر الأخرى للحوم.