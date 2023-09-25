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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مجلس أمناء جامعة النيل: نعمل على المشاركة في مبادرة الهيدروجين الأخضر

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين

قال الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس امناء جامعة النيل الأهلية، إن الهيدروجين الأخضر يعد واحدا من أهم الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة اقتصادية واجتماعية وأيضا علمية، متمنيا أن نعمل في الجامعة على أن يكون لدينا باع كبير بها، مؤكدا أن الجامعة بدأت العمل في هذا الجانب مع الجامعات في الشرق والجنوب.


وأضاف “محيي الدين”، لـ"صدى البلد"، أن ذلك يعود إلى أن مجال الهيدروجين الأخضر لا يمثل أهمية فقط في مصر، إنما على مستوى إقليمي، والدولة المصرية حيث قامت بالعديد من البرتوكولات والتعاقدات التي تعقد في هذا الجانب.

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وأشار إلى أن مصر أن تتميز في تطبيق معاني الاستدامة والقيام بأحدث طفرة نوعية عن طريق استضافتها لـ مؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى أن قمة شرم الشيخ كانت في قمة المضمون وليست مجرد استضافة مصر لحدث عالمي، كما أن شرم الشيخ معروفة دائما بالقدرة على الاستضافة والقيام بتنظيم الأحداث العالمية.

وأكد أن هناك إشادة في فعاليات أسبوع أفريقيا للمناخ والذي تستضيفه العاصمة الكينية نيروبي، وأيضا قمة مجموعة العشرين، وذلك بعد جهود الدولة المصرية خلال أعمال مؤتمر المناخ COP27 ، وما قامت به من إصدارات بعد مؤتمر المناخ، كما كان هناك تأكيد أن ما تم في مؤتمر المناخ COP27 لن يخرج إلا من دولة على دراية بمدى أهمية وخطورة التغيرات المناخية، والعمل في مضمون ومواجهة التغيرات المناخية، وايضا تخفيف الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع المناخ، كما رأينا عدد كبير من المبادرات التي خرجت من رحم قمة شرم الشيخ.


 

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