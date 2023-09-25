هل تتعرض مصر لـ تسونامي؟.. وما أسباب ارتفاع منسوب المياه؟| "علوم البحار" تكشف مفاجأة

علوم البحار:

الأماكن المنخفضة أول المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب المياه

تفسير ظاهرة زبد البحر وظهرها في مصر

هل تتعرض مصر لتسونامي .. علوم البحار يجيب

شهدت مصر العديد من التساؤلات وخاصة مع حدوث بعض الظواهر الطبيعية من بينها كوارث اودت بحياة البعض في الدول الأخرى، لذا أجاب معهد علوم البحار عن حدوث العديد من الظواهر التي تساءل عنها المواطنون.



شهدت الشواطئ المصرية في الآونة الأخيرة ظاهرة زبد البحر التي أثارت تساؤلات الكثيرين من المواطنين حول دلالتها وهل هناك تطورات ستحدث ، ذلك بالإضافة إلى تساؤل العديد منهم حول احتمالية أن تشهد مصر حدوث تسونامي وخاصة بعد ما شهدته بعض الدول من زلزال وموجات تسببت في كوارث بهذه الدول.

ظاهرة زبد البحر



وفي السياق ذاته أكد الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن ظاهرة زبد البحر التي ظهرت على شواطئ بورسعيد، لا تعد ظاهرة جديدة، فهي مذكورة في القرآن الكريم وأيضا في أحاديث كثيرة، مشيرا إلى أنها عبارة عن رغوة البحر ، حيث تمتزج المياه مع الهواء وتنتج عنه رغاوي.



وأشار إلى أنها ظاهرة طبيعية تنتج عن نشاط كائنات بحرية، حيث يأتي أيضا البحر بمواد عضوية وأملاح ونباتات وطحالب ، يتم حدوث تحلل لها نتيجة دورة الحياة لهذه الكائنات، حيث أن هذه المواد تتسبب في إنتاج الرغاوي، والقيام بامتزاجها مع الهواء.

وأكد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن هذه الظاهرة يمكن أيضا أن تحدث في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن زبد البحر لا يسبب أي ضرر على الناس، ولكن عندما تتحول إلى ألوان طحالب من البني والأخضر، قد يكون لها ضرر على الأطفال لوجود تلوث.



هل مصر معرضة لـ تسونامي؟



شهدت الآونة الأخيرة تخوفات من قبل العديد من المصريين الذين بدأوا يسألون هل مع حدوث الظواهر الطبيعية المختلفة نشهد حدوث تسونامي في مصر؟

قال الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، إن الإسكندرية والسواحل الشمالية، سبق وأن شهدت حدوث تسونامي، مشيرا إلى أن أمواج تسونامي لها 3 أسباب، الأول هو حدوث انهيار في سطح الأرض، حيث إن جزءًا من الأرض ينهار ويدفع المياه ونسبة حدوثه 5 %، ويليه البراكين ونسبة حدوثها 10 % وهي عبارة عن انفجار يؤدي إلى اندفاع المياه.



وأضاف زكريا لـ " صدى البلد " ، أن السبب الأكبر والذي يتسبب في حدوث تسونامي 90 % هو الزلازل ولكن لابد أن يكون قويًا ويحدث به تصادم في الطبقات والعمق الذي يُسبّب تسونامي قد يصل 3000 متر لتوجه الأمواج إلى الشواطئ.

وأشار “ رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد” إلى أنه بالنظر في التاريخ فقد تعرّضت الإسكندرية للغرق مرتين عامي 365م و1303م، وبذلك من الممكن أن نشهد موجات تسونامي تضرب السواحل الشمالية كل 700 عام ، حيث إن بداية القرن العشرين يكون قد مر 700 عام جديدة ، وذلك حال حدوث زلزال كبير داخل البحر إلا أن تلك هي مجرد تكهنات بالرجوع للتاريخ ، مؤكدا أنه في حالة حدوث زلزال يتسبب في تسونامي، ستصل الموجات إلى الشواطئ في وقت يستغرق من 20 إلى 45 دقيقة على الأقل لإبلاغ الجميع .

ارتفاع منسوب المياه

قال الدكتور عمرو زكريا ، رئيس معهد علوم البحار والمحيطات ، إن ارتفاع منسوب المياه يظهر بشكل كبير في الأماكن المنخفضة وهي أول المناطق المتأثرة، مضيفا: " نحن نعمل على ايجاد حلول له حتى لا تتأثر الشواطئ أو تختفي لذا تسعى الكثير من القرى المطلة على البحر على ردم الشواطئ بالرمال حتى لا يؤثر ارتفاع منسوب المياه على الشواطئ ففي حالة تركها ستظهر صخور على الأرض ".

وأشار زكريا لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من أن نعرف أن لكل منطقة تصميم خاص بها فيوجد بعض الأماكن تعاني من ترسب للرمال لأنها مصب للتيارات ، لذا تزداد التخوفات في البحر المتوسط أكثر من الأحمر لان منسوب الأرض منخض اكثر .

وكان قد قال الدكتور عمرو زكريا ، رئيس معهد علوم البحار والمحيطات ، إن المعهد يعمل على توفير برامج توعية حول أمواج تسونامي وكيفية التعامل معها في حين حدوثها، إضافة إلى توفير خرائط لمحافظات الساحل والتي يقوم المعهد باجتماعات شهرية معها كما تتشكل لجنة للحد من المخاطر في حالة حدوث أي نشاط مماثل وماذا يحدث وما يجب أن يقوم به الناس فيكون لدينا متسع من الوقت حوالي 20 دقيقه على الأقل لإبلاغ الجميع والتحرك.

نفوق الاسماك في الإسكندرية

بينما كان قد أكد الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد انه تم تدوال بعض الصور عبر الصفحات و المواقع الالكترونية منذ عدة اشعر والتي تشير لنفوق الاسماك بمنطقة الماكس بالاسكندرية وأغلبها كان عاريا تماما من الصحة و لا يمت للحادثة الحقيقية بصلة، و انما الواقعة الحقيقية ليست كما صورتها صفحات التواصل الاجتماعي وان السبب الحقيقي لنفوق الاسماك بالمكس هو قيام فريق من الصيادين بعملية صيد داخل الميناء ، تم خلالها اصطياد اكثر من 20 طن من الاسماك ، مع عدم سعة المركب المستخدمة في هذه العملية و انخفاض قدرتها الاستيعابية لهذا الكم الهائل من الاسماك .

أوضح أنه اضطر الفريق للاستعانة بمراكب اخري للمساعدة في نقل الاسماك ، مما جعل الاسماك خارج الماء لوقت اطول فأدي لنفوقها مباشرة، و بسبب ارتفاع الكمية الاسماك داخل الشباك انقطعت الشبكة و ترسب كمية كبيرة منها في مياة البحر ، و ظهرت طافية علي وجه الماء بعد يومين.

واضاف زكريا في بأن انواع الاسماك التي تم نفوقها أسماك بحرية كالسمك البوري و ليست من اسماك البلطي كما صورتها بعض الصور علي صفحات التواصل الاجتماعي و ما تم تداوله من صور قديما لنفوق اسماك البلطي في مياة نهر النيل ، مؤكدا ان الصيد في منطقة الميناء محظور تماما و ان مركب الصيد الخاص بهذه العملية اخترق حرم الميناء لصيد كمية كبيرة من الاسماك.

وتابع: “ تم الكشف عن الواقعه من خلال شهود لها قبل ظهور الاسماك طافية بأيام و تم الكشف علي المياة من قبل اطباء المعهد و لم يتم العثور علي اي تلوث واضح قد يكون سببا لهذا النفوق ، مع العلم بان عملية النفوق حدثت داخل المنطقة الواقعة بين ميناء الدخيلة و ميناء الاسكندرية و هي تابعة لادارة الميناء و المباشرة لمنطقة الماكس”. ِ