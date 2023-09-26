أيمن عاشور يبلغ الرئيس السيسي رسالة مهمة من زملائه بالمجلس الأعلى للجامعات

رحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً:"هذا يوم يشهد له التاريخ، لأن لأول مرة سوف يكون هناك احتفال بأوائل خريجي الجامعات المصرية".

أيمن عاشور يوجه رسالة للرئيس السيسي



ووجه أيمن عاشور رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، قائلاً:"أتوجه برسالة حملها لي زملائي في المجلس الأعلى للجامعات ، بالشكر و التقدير و الاعتزاز بإنجازات الرئيس السيسي في التعليم العالي"



وأشار وزير التعليم العالي إلى، أن هناك العديد من الإنجازات في مجال التعليم العالي، مؤكداً أن زملائه في المجلس الأعلى للجامعات طلبوا منه توجيه الشكر للرئيس السيسي على مبادرة الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.