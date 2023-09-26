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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية.. تفاصيل

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً موسعاً لمناقشة  تنفيذ توصيات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، واستهل المحافظ اجتماعه بالتشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديرى الإدارات التعليمية للتأكد من الجاهزية الكاملة لكافة المدارس وتوافر المرافق الحيوية بها استعداداً للعام الدراسى الجديد ، مع المراجعة الشخصية لكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية لضمان توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب والعرض بأية معوقات في هذا الشأن لسرعة حلها فورا.


كما أكد محافظ المنوفية على أن التعدى على الأراضى الزراعية خط أحمر ، موجهاً بالمتابعة الدورية لموقف التعديات ومنظومة المتغيرات المكانية أولا بأول لرصد أية حالات جديدة ، مشدداً بعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال تلك المخالفات وإزالتها في المهد ، ومؤكداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير في منظومة العمل كونها قضية أمن قومى وحفاظاً على مقدرات وحقوق الدولة.

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وفى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح على مخالفات البناء والعرض على مجلس النواب والتوافق على المواد المطروحة ، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان بإشراف نائب رئيس المدينة للإعداد الجيد ومراجعة وتحديث كافة البيانات بكل دقة ، مع رفع درجة الإستعداد بالمراكز التكنولوجية ودعمها بالمزيد من أجهزة الحاسب الآلى استعدادا للعمل فوراً عقب صدور القانون وتسهيل العمل على المواطنين.


و تابع محافظ المنوفية الموقف الحالى وماتم اتخاذه من إجراءات بشأن ملف ترشيد إستهلاك الكهرباء بنطاق المراكز والمدن ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة وخفض الإنارة بالشوارع والميادين العامة ، كما كلف بالمرور الدورى على كافة الحدائق المنتهى تطويرها للوقوف على الحالة العامة ومتابعة سير العمل بها ، والتأكد من عدم إقامة أية أنشطة مخالفة داخل الحدائق من شأنها الإخلال بالمظهر العام ، وكذا توجيه إدارة الحدائق بمراجعة خطة رى الأشجار وتهذيبها والاعتناء بها بصورة دورية للحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى.


فيما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بعرض الرؤى والأفكار المبتكرة كل في نطاقه والتفكير خارج الصندوق فيما يخص تطوير المواقف العشوائية وإنشاء مواقف نموذجية وأسواق حضارية وأسواق مواشي لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وتضمن الإجتماع ، التشديد بالمرور الميدانى بكافة مواقع العمل لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة والتواصل مع الشركات لتقديم التيسيرات اللازمة أمامهم للانتهاء من المشروعات وفق البرنامج الزمنى المحدد ، كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لخطة تطهير الترع و المساقى ورفع نواتج تطهير الترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية والتأكيد على الالتزام بخطة التطهير حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري للمحافظة والحد من انتشار الأمراض.

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