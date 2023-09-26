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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي لرؤساء الجامعات: التوصيف الحقيقي للواقع يساعد الدولة على حل مشاكل البلد

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يعتبر الـ10 سنوات الماضية مرحلة انتقالية لسد الثغرات و الفجوات التي كانت متواجدة في جميع قطاعات الدولة،مثل:قطاع التعليم و قطاع الصحة.

السيسي: الكلام الجيد ليس هدفي

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر ، أن الكلام الجيد ليس هدفه، بل هدفه هو القيام بتوصيف حقيقي للواقع، لخروج بحلول تساهم في تقدم و إصلاح و بناء الدولة.

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السيسي:تم إنشاء 50% فقط من البنية الطبية الخاصة بقطاع الصحة


وأشار الرئيس السيسي إلى ، أنه تم إنشاء 50% فقط من البنية الطبية الخاصة بقطاع الصحة، متابعاً:"أنا مش جاي أسمع كلام جميل".

 

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع التعليم قطاع الصحة جامعات مصر الاحتفال بتفوق جامعات مصر

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