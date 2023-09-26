السيسي لرؤساء الجامعات: التوصيف الحقيقي للواقع يساعد الدولة على حل مشاكل البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يعتبر الـ10 سنوات الماضية مرحلة انتقالية لسد الثغرات و الفجوات التي كانت متواجدة في جميع قطاعات الدولة،مثل:قطاع التعليم و قطاع الصحة.
السيسي: الكلام الجيد ليس هدفي
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر ، أن الكلام الجيد ليس هدفه، بل هدفه هو القيام بتوصيف حقيقي للواقع، لخروج بحلول تساهم في تقدم و إصلاح و بناء الدولة.
السيسي:تم إنشاء 50% فقط من البنية الطبية الخاصة بقطاع الصحة
وأشار الرئيس السيسي إلى ، أنه تم إنشاء 50% فقط من البنية الطبية الخاصة بقطاع الصحة، متابعاً:"أنا مش جاي أسمع كلام جميل".