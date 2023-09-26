وزير التعليم العالي: عدد الجامعات تضاعف من 50 إلى 100 منذ 2014

قال الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي، إن عدد الجامعات كان 50 جامعة في 2014 موزعة على 7 أقليم في الـ27 محافظة، مؤكداً أنه كان هناك 24 جامعة حكومية و 23 جامعة خاصة، و 3 جامعات أهلية في 2014.

الجامعات وصلت إلى سيناء و إقليم شمال غرب

وأضاف أيمن عاشور خلال كلمته في فعاليات جلسة حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، أن هناك إنجازات كبيرة في مجال التعليم العالي، حيث تضاعف عدد الجامعات حتى 2023 ليصل إلى ما يقارب الـ 100 جامعة.



وأشار وزير التعليم العالي إلى، أن الجامعات وصلت إلى سيناء وإقليم شمال غرب، إقليم أسيوط، حيث انتشرت منظومة التعليم في جميع ربوع مصر.