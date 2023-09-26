تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023 .. للأحباب وللأقارب

تهنئه بمناسبه المولد النبوي الشريف يحتفل المسلمون شرقا وغربا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيهنئون بعضهم البعض بميلاد أشرف خلق الله، ويكثر الناس من إرسال تهانى بالمولد النبوي 2023 وتناول الحلوى وكذلك الصلاة على النبي الأكرم، مما يجعلهم يبحثون عن تهنئه بمناسبه المولد النبوي الشريف.

ساعات ويهل علينا مولد خير خلق الله كلهم سيد الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، ويحتفل العالم العربي والإسلامي خاصةً بمولد الحبيب المصطفى سنويًا يوم 12 من ربيع الاول هجريًا والذي يوافق هذا العام حسب التقويم الميلادي يوم الأربعاء 27 سبتمبر، لذا يقدم موقع صدى البلد تهنئه بمناسبه المولد النبوي الشريف.

كل عام والجميع بخير بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء .. متباركين . تهنئة تفوح بعطر الرسالة المحمدية وشذى الولاية العلوية .. كل عام وأنتم بخير .

النبي هو الهادي البشير، والأمين النّذير، والدّاعي إلى الله بإذنه، والسّراج المنير الذي يُضيء الطُرُق الحالكة لمن اتّبعه.

بأنوار النبي أمسيك ..وبقرب مولده أهنيك ..وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

النور في الكون أنتشر ..ابتهاجا بميلاد سيد البشر ..نبينا شفيعنا ..في يوم المحشر.

عمت الأفراح كل وادي ..بعد أن نادى المنادي ..ولد المصطفى الهادي ..متباركين. عوام البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل.

عقل يفكر فيك .. وروح تغليك .. وقلب بمولد النبي يهنيك. سلاما حكى في الحسن درا وجواهرا ..تفوح به الأكوان مسكا وعنبرا ..نهنئكم بالمولد.

بلغ العلا بكماله ..كشف الدجى بجماله ..حسنت جميع خصاله ..صلوا عليه وعلى آله ..متباركين بمولد خير البرايا محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

الاحتفال بالمولد النبوي ليس بكثرة الشعارات، ولا بالعبارات الفارغة التي لا تغني ولا تُسمن من جوع، وإنما الاحتفال يكمُن في إحياء سُننه، وبكثرة الصلاة والسلام عليه.

اللهم صلّ على النبيّ المُختار صلاةً تنفكّ بها العُقد، وتُحلّ بها الكُرُبات، وتفَرّج بها الأزمات.

اللهم صلّ على خير الأنام، والرسول العدنان، والذي يقول في يوم القيامة أمتي أمتي.

اللهم إنا نُحبّ رسولك؛ فاسقنا اللهم من يد حبيبك ومصطفاك شربةً هنيئةً مريئةً لا نظمأ بعدها أبدًا.

بكل لهفة بكل محبة وبكل شوق نسقبل المولد النبوي الشريف

وصفه الله بأنه سراجًا منيرًا ولن يكون سراجًا منيرًا إلا لمن يحاول أن يتعرف على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم حتى يحبه حبًا كثيرًا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان.

– ملأت الكون يا طه سرورًا… وفاحت ذاتك المثلى حبورًا… لقد زِنت الدنا عطرًا ونورًا…. وقد أسقيتها ماءً طهورًا.

– إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها.

النبي هو من أرسله ربه بالهُدى ودين الحقّ؛ ليُظهره على الدّين كلّه، ولو كره الكافرون.

الرسول هو خير البريّة، ورسول الإنسانيّة، وفي الصلاة عليه نور لا يُضاهيه نور.

إن الصلاة على النبي تفتح الأبواب المغلقة، وتنهال البركات والخيرات على من اعتمادها وداوم عليها.

كثرة الصلاة على النبي بمثابة النور الذي يسترشد به المُسلم في حياته؛ ليصل به إلى جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتّقين.

الرسول هو خاتم الأنبياء والمُرسلين، ورسول ربّ العالمين، الذي يُعد بمثابة طوق النجاة للمسلمين.

النبي هو الرحمة المُهداة والنعمة المُزجاة، ورسّخ كل المبادئ التي تحظى بقبول في النفس البشرية، وجرّم كل ما تأنف منه النفس ولا ترضاه.

اللهم صلّ على النبيّ المُصطفى تَنحلّ بها العُقد، وتُفرّج بها الكُرب، وتُيسر بها السُّبُل، ونهتدي به إلى الصراط المُستقيم.

كان النبي رحيمًا بالمُسلمين، وبغير المُسلمين، بل تعدّى الأمر إلى الحيوانات، وكان رحيمًا بالخدم؛ ولا يخفى ما قاله أنس بن مالك عن خدمته لرسول الله.

رحمة النبي اقترنت به في كلّ حياته، لم تنفكّ عنه، ولم ينفكّ عنها؛ فهي صفة مقترنةٌ به-صلى الله عليه وسلّم-