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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آية واحدة حصن بها أولادك من كل مكروه وسوء

صدى البلد

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك عدة أمور تعين على إصلاح الذرية وهو أن يستعين الرجل والمرأة بذلك الدعاء الوارد في سورة الأحقاف على صلاح ذريتهما:( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأني من المسلمين).

الأدلة على ذلك 

1 - أخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن مغول قال : شكا أبومعشر ابنه إلى طلحة بن مصرف .
فقال طلحة رضي الله عنه : استعن عليه بهذه الآية ( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ) .

2 - حدثني أحد إخواني من علماء الأزهر أنه كان يتردد على شيخ من كبار الشيوخ فسأله ألك أولاد؟، فقال له نعم والحمد لله، فقال له استعن على صلاحهم بهذه الآية ( وأصلح لي في ذريتي)، هذا والأكمل أن تدعو بالدعوة كاملة وأن ترددها كثيرا حتى تحوز كل ما في هذه الدعوة من بركات وهي على النحو التالي:

( رب أوزعني ) أي ألهمني ووفقني 
( أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ) ولا شك أن شكر النعم من أجل النعم على العبد بل ومن أهم الأعمال قال تعالى ( وقليل من عبادي الشكور ) 
( وأن أعمل صالحا ترضاه )  وهذا دعاء لأن يوفقك الله تعالى للعمل الصالح الذي يرضاه الله تعالى .. 
( وأصلح لي في ذريتي ) وصلاح الذرية هو المقصود من الكلام هنا وهو من أهم ما يطلبه المسلم لأنه مما يبقى للمسلم بعد وفاته قال صلى الله عليه وسلم ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) 
وقوله تعالى ( إني تبت إليك وإني من المسلمين ) توسل إلى الله تعالى لاستجابة الدعاء .. 
فعليكم بملازمة الدعاء بهذه الآية رزقنا الله تعالى وإياكم القبول والتوفيق لما يحبه ويرضاه بمنه وكرمه .. 

اقرأوا البسملة قبل هذا الدعاء حتى يحصل للداعي في كل مرة 1000 حسنة، لأن هذا الدعاء القرآني يشتمل على أكثر من 100 حرف والحرف من القرآن الكريم بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما ثبت في السنة المشرفة. 

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