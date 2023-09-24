شاهد.. ماذا قال الغرب عن النبي محمد في ذكرى المولد النبوي ؟

اقترب اليوم الذي وُلِد فيه السراج المنير خير واشرف خلق الله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما جعل الكثير يبحثون عن المولد النبوي، ويوافق المولد النبوي 2023 هذا العام الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، و12 من ربيع الأول 1445 هجريا، مما جعل الكثير من المسلمين وغير المسلمين يبحثون عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فى سيرته النبوية، كيف كانت حياة النبي منذ مولده حتى وفاته.

سجل العلماء أقوال الصحابة والتابعين عن النبي للتعبير عن حبهم وفضله على الأمة، ولكن ما لا نعلمه هو رأي الغرب وعلمائهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي سُجِلت في كتب المستشرقين والفلاسفة الغربيين بعبارات الإشادة والانبهار بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذا يقدم موقع صدى البلد ما قاله الغرب عن النبي محمد في ذكرى المولد النبوي ؟

-برنارد شو أحد مفكري ومؤسسي الاشتراكية الفابية

محمد‏ عظيم‏‏ ويجب أن يطلق عليه لقب منقذ البشرية‏

إذا قدر له أن يتولى مسئولية قيادة العالم‏ فلاشك أنه سيستطيع حل مشكلاته وإقرار السلام والسعادة وهو يتناول فنجان قهوة

-غاندي السياسي البارز والزعيم الروحي للهند

أصبحت مقتنعاً كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي اكتسب الإسلام مكانته بها

كان محمد بسيطا ودقيقا وصادق الوعود ومخلصا لأصدقائه وأتباعه وكان شجاعا مع ثقته المطلقة في ربه ورسالته

-راما كريشنا راو ، صوفيًا هنديا مشهورًا في القرن التاسع عشر

محمد النبي كان محاربا ورجل أعمال ورجل السياسة وخطيبا ومصلحا

كان ملاذا لليتامى، وحاميا للعبيد، ومحررا للنساء، وقاضيا حكيما كان بطلا

-ساروجنى ندو شاعرة بنغالية

الإسلام أول الأديان مناديا ومطبقا للديمقراطية

أدهشتني وحدة المسلمين في الصلاة غير القابلة للتقسيم والتي جعلت من كل رجل بشكل تلقائي أخًا للآخر

-المفكر الفرنسي لامارتين شاعر وسياسي فرنسي

إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة فمحمد أعظم البشر

هو الفيلسوف والخطيب والنبي المشرع والمحارب وقاهر الأهواء

لا يوجد أعظم من النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)

-مونتجومري كان مشيراً في الجيش البريطاني

لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد

-بوسورث سميث مستشرق الإنجليزي

لقد كان محمد قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد ولم تكن لديه عجرفة رجال الدين

لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة ولم يكن لديه جيوش مجيّشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت

-جيبون أوكلي مؤرخ إنجليزي

ما زال الانطباع الرائع الذي حفره محمد في مكة والمدينة له نفس الروعة والقوة في نفوس حديثي العهد بالقرآن