عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شاهد.. ماذا قال الغرب عن النبي محمد في ذكرى المولد النبوي ؟

صدى البلد

اقترب اليوم الذي وُلِد فيه السراج المنير خير واشرف خلق الله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  مما جعل الكثير يبحثون عن المولد النبوي، ويوافق المولد النبوي 2023 هذا العام الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، و12 من ربيع الأول 1445 هجريا، مما جعل الكثير من المسلمين وغير المسلمين يبحثون عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فى سيرته النبوية، كيف كانت حياة النبي منذ مولده حتى وفاته. 

سجل العلماء أقوال الصحابة والتابعين عن النبي للتعبير عن حبهم وفضله على الأمة، ولكن ما لا نعلمه هو رأي الغرب وعلمائهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي سُجِلت في كتب المستشرقين والفلاسفة الغربيين بعبارات الإشادة والانبهار بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذا يقدم موقع صدى البلد ما قاله الغرب عن النبي محمد في ذكرى المولد النبوي ؟

-برنارد شو أحد مفكري ومؤسسي الاشتراكية الفابية
محمد‏ عظيم‏‏ ويجب أن يطلق عليه لقب منقذ البشرية‏
إذا قدر له أن يتولى مسئولية قيادة العالم‏ فلاشك أنه سيستطيع حل مشكلاته وإقرار السلام والسعادة وهو يتناول فنجان قهوة

-غاندي السياسي البارز والزعيم الروحي للهند 
أصبحت مقتنعاً كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي اكتسب الإسلام مكانته بها
كان محمد بسيطا ودقيقا وصادق الوعود ومخلصا لأصدقائه وأتباعه وكان شجاعا مع ثقته المطلقة في ربه ورسالته

دعاء قوي ردده النبي عندما هاجمته الشياطين.. حرقهم جميعا

دعاء المولد النبوي.. أدعية تفتح لك الأبواب المغلقة اغتنمها

-راما كريشنا راو ، صوفيًا هنديا مشهورًا في القرن التاسع عشر

محمد النبي كان محاربا ورجل أعمال ورجل السياسة وخطيبا ومصلحا
كان ملاذا لليتامى، وحاميا للعبيد، ومحررا للنساء، وقاضيا حكيما كان بطلا

-ساروجنى ندو شاعرة بنغالية 
الإسلام أول الأديان مناديا ومطبقا للديمقراطية 
أدهشتني وحدة المسلمين في الصلاة غير القابلة للتقسيم والتي جعلت من كل رجل بشكل تلقائي أخًا للآخر

-المفكر الفرنسي لامارتين شاعر وسياسي فرنسي

إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة فمحمد أعظم البشر 
هو الفيلسوف والخطيب والنبي المشرع والمحارب وقاهر الأهواء
لا يوجد أعظم من النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)

آية واحدة حصن بها أولادك من كل مكروه وسوء

دعاء النبي في الركوع والسجود.. 7 كلمات تغفر لك ذنوبك

-مونتجومري كان مشيراً في الجيش البريطاني

لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد

-بوسورث سميث  مستشرق الإنجليزي
لقد كان محمد قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد ولم تكن لديه عجرفة رجال الدين
لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة ولم يكن لديه جيوش مجيّشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت

-جيبون أوكلي مؤرخ إنجليزي

ما زال الانطباع الرائع الذي حفره محمد في مكة والمدينة له نفس الروعة والقوة في نفوس حديثي العهد بالقرآن

ماذا قال الغرب عن النبي محمد فى ذكرى المولد النبوي ذكرى المولد النبوي أفضل عبادة لإحياء ذكرى المولد النبوي 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

توضيح هام لـ أصحاب المعاشات حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل

ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من بدء موسم الحصاد.. والكيلو يسجل هذا الرقم

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

عقاب عادل.. المحكمة تصدر حكما على أب وأم وجدة باعوا صغيرهم

ترشيحاتنا

هشام آمنة: إحالة 774 موظفاً بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية

هشام آمنة : تنفيذ 467 حملة تفتيش في 25 محافظة لمواجهة الفساد

من سوهاج.. حماة الوطن يطالب الرئيس السيسي بالترشح لاستكمال دعائم الجمهورية الجديدة

تنسيق لضخ عمالة مصرية مدربة في سوق العمل الإيطالي

مشروع إماراتي ضخم.. مصر ترفع الاستثمارات بقطاع الطاقة لـ 9 مليارات جنيه

طوق نجاة في الهوا.. مدير الزمالك السابق يكشف حقيقة عرض الفيفا لرعاية الناشئين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

بالبرتقالي.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

بالضرب والصفع.. امرأة تعتدي على رجل بوحشية لسبب غريب في الهند

فيديو

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ