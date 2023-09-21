دعاء المولد النبوي.. أدعية تفتح لك الأبواب المغلقة اغتنمها

دعاء المولد النبوي لعله من أكثر الادعية التي يبحث عنها الكثير فى هذه الأيام، أسبوع ويأتي خير الأيام التي ولد فيها خير وأشرف خلق الله عز وجل، يوم المولد النبوي، مما جعل الكثير يبحثون عن دعاء المولد النبوي، فالدعاء هو نصف العبادة ويجب على كل مسلم ومسلمة أن ينتهزوا أى فرصة للدعاء والتقرب لله عز وجل، وفرصة يوم المولد النبوي الذى خلق خير الخلق وسيد المرسلين وخاتم الأنبياء ينبغي علينا أن نصلي على النبي كثيرًا ونلجأ إلى الله ونتضرع إليه بالدعاء دائما وفي وقت الحاجة؛ فهو القائل- سبحانه- " وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ"، ( سورة البقرة: الآية ١٨٦)، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء المولد النبوي.

اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ . اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك ، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك . اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

اللهم إنك فضلته على أنبيائك و أرسلته إلى الثقلين من عبادك ، و أودعته مشارقها و مغاربها ، وسخرت له البراق ، وعرجت به إلى سمائك، اللهم بحق هذا اليوم فرحة تمحو كل حزن ، وفرج لكل صابر ، وشفاء لكل مريض ، واستجابة لكل دعاء ، إنّك على كل شيء قدير انشروا البسمة انه المولد النبوي.

اللهم أعطنا ولاتحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا آثرنا ولاتؤثر علينا.

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والشقاق والنفاق ونعوذ بك من سيئات الأعمال وإغواء الأهواء.

اللهم إنا نسألك إيمانا لايرتد ونعيما لاينفد وقرة عين لاتنقطع ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.

اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم اعنا ولاتعن علينا وانصرنا ولاتنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا .

دعاء المولد النبوي مكتوب

اللهم أنصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا.

اللهم أرحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.

يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهل الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عونًا ومعينًا وأن تبني لنا في الجنة قصورًا.

اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين تسبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم.

اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا.

اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين وتوفنا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار.

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة.

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم أعنا ولاتعن علينا وأنصرنا ولاتنصر علينا وأهدنا ويسر الهدى لنا وأنصرنا على من بغى علينا .

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث.

اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء.