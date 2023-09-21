دعاء قوي ردده النبي عندما هاجمته الشياطين.. حرقهم جميعا

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن هناك دعاء من قاله كفاه الله شر الشياطين حتى لو كانوا مردة الشياطين.

وأضاف أبو عمر، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الشياطين ذات ليلة اتفقوا ان يكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا من الاودية والجبال وتصوروا انهم قادرين على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، فجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسأل جبريل وقال له يا جبريل ماذا أقول فقال له جبريل عليه السلام قل (( أعوذ بوجه الله الكريم وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن)).

وأشار "أبو عمر"، الى أن من قال هذا الدعاء ربنا يكفيه شر الشياطين حتى لو كانوا مردة الشياطين، كما كفى الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

تفسير كلمات الدعاء:

"بر" اي تقي

“ولا فاجر” لانه لا يستطيع احد ان يصل الى مداد كلمات الله سبحانه وتعالى

"من شر ما ينزل من السماء" اي عذابا او عقاب

“وما يعرج فيها” اي ما يصعد اليها من أعمال سيئة تستوجب العقوبة من اعمال بني ادم

“ومن شر ما ذرأ في الأرض” اى من شر ما خلق من الارض

“ومن شر كل طارقا إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن” اى من شر الحوادث التى تحدث ليلا .