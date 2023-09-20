دعاء واظب عليه النبي كل صباح .. 11 كلمة احرص عليها

خير ما يبدأ به المسلم يومه هو الدعاء وذكر الله، فأمر الله تعالى عباده بذكره والإكثار منه، ومن ذلك أدعية الصباح، والمحافظة على أذكار الصباح تشرح الصدر، وتُطمّئنُ القلب، وتجلب الراحة والسرور، يقول الله –تعالى-: «الَّذينَ آمَنوا وَتَطمَئِنُّ قُلوبُهُم بِذِكرِ اللَّهِ أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلوب»، أيّ أنّ القلوب تسكن وتطمئن بذكر الله تعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم كل صباح على دعاء من 11 كلمة، فعلينا ان نتأسى بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء واظب عليه النبي كل صباح

(( الحمدلله الذي عافاني فى جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره))

ادعية واظب عليها النبي

(اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا).

قراءة آية الكرسي؛ وهي الآية رقم (255) من سورة البقرة.

(رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا).

(لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ).

(بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ ، في الأرضِ ، ولا في السَّماءِ ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ). (ثلاث مرات).

(اللهمّ أنت ربي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ أعوذ بك من شرّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ وأبوء بذنبي وفاغفر لي فإنّه لا يغفرُ الذنوب إلّا أنت).

(اللَّهمَّ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ عالِمَ الغيبِ والشَّهادةِ ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ ومالِكَهُ أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا أنتَ أعوذُ بكَ من شرِّ نفسي ومن شرِّ الشَّيطانِ وشركِهِ وأن أقترفَ على نفسي سوءًا أو أجرَّهُ إلى مسلمٍ).

(أصبَحنا على فطرةِ الإسلامِ وكلمةِ الإخلاصِ ودينِ نبيِّنا محمَّدٍ -صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ- وملَّةِ أبينا إبراهيمَ -صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ- حنيفًا مسلمًا وما أنا منَ المشرِكينَ).

8 كلمات من قالهم كل صباح حفظه الله

1) رَبِّ اغْفرْ لي.

2) الحَمْـدُ لِلّهِ الّذي أَحْـيانا بَعْـدَ ما أَماتَـنا وَإليه النُّـشور.

3) الحمدلله الذى عافاني فى جسدي ورد عني روحي وأذن لي بذكره.

4) لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لا شَـريكَ له، لهُ المُلـكُ ولهُ الحَمـد، وهوَ على كلّ شيءٍ قدير، سُـبْحانَ اللهِ، والحمْـدُ لله ، ولا إلهَ إلاّ اللهُ واللهُ أكبَر، وَلا حَولَ وَلا قوّة إلاّ باللّهِ العليّ العظيم.

5) يارب توكلت عليك.

6) ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

7) يا رب أحتسب يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني ويسره لي وبارك لي فيه.

8) اللهم إنى استودعتك نفسي وعائلتي وأهلي وأحبتي فاحفظهم لي حفظا يليق بعظمتك.