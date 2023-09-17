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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

30 سنة نبوية مهجورة يغفل عنها الكثير.. اغتنمها وواظب عليها

صدى البلد

تركنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.

وجاء في السنة النبوية فضل من أحيا سنة من سنن النبي، قال - صلى الله عليه وسلم-: «من أحيا سنةً من سنتِي قد أُمِيتَتْ بعدِي، فإنًَّ له من الأجْرِ مثلُ من عملَ بها من الناسِ لا ينقصُ ذلكَ من أجورهِم، ومن ابتدعَ بدعةً لا تُرضِي اللهَ ورسولهُ، فإن له إثمَ من عملَ بها من الناسِ لا ينقصُ ذلك من آثامِ الناسِ شيئًا».

ونشر الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء 30 سنة نبوية قال أوصيكم ونفسي بهذه السنن النبوية: 


١- المشي حافياً
٢- الأكل بثلاثة أصابع
٣- مسح أثر النوم باليد
٤- صلاة التوبة: ركعتين بعد الذنب 
٥- خروج النساء للصلاة ليلاً
٦- تغطية الاناء في الليل
٧- السواك
٨- الاستئذان قبل الدخول ثلاثاً ولا تتعدى 
٩- صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل وعند الدخول
١٠- الترديد خلف المؤذن
١١- السلام على الصبيان

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١٢- أذكار الصعود "تكبير" ، وأذكار النزول "تسبيح"
١٣- السلام على من عرفت ومن لم تعرف
١٤- الشرب ثلاثاً ، والجلوس عند الشراب
١٥- التفل على اليسار ثلاثاً عند الوسوسة في الصلاة
١٦- الوضوء عند النوم
١٧- الابتسامة في وجه المسلم
١٨- الصلاة في النعال "في الساحات"
١٩- عدم عيب الطعام
٢٠- الدعاء بعد الأذان
٢١- الإخلاص والمعوذتين قبل النوم
٢٢- صلاة الضحى
٢٣- البدء بالوضوء عند الاغتسال
٢٤- دعاء لبس الثوب الجديد
٢٥- الدعاء عند سماع صياح الديك ، والاستعادة عند سماع صوت الحمار
٢٦- قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة
٢٧- تشميت العاطس ، إذا حمد الله تقول "يرحمك الله"
٢٨- المحافظة على السنن الرواتب "12 ركعة"
٢٨- صلاة الوتر
٢٩- تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب
٣٠- قول "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" ، بعد القيام من المجلس وبعد قراءة القرآن وبعد الصلاة.

سنن نبوية مهجورة يوم الجمعة سنن نبوية كثيرة السنن النبوية

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