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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل زلزال المغرب واعصار دانيال من علامات الساعة ؟.. داعية: إنذار من الله

صدى البلد

تعرضت دولة المغرب صباح يوم السبت، لزلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، اسفر عن وفاة 2901 شخصا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخصا، وبعدها بيومين ضرب اعصار دانيال ليبيا وأسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف، مما أثار حالة من الرعب في القلوب، مما تسبب فى انتشار قلق الكثير وبدأوا يبحثون عبر المحركات العالمية عن هل زلزال المغرب واعصار دانيال من علامات الساعة؟ واختلفت تساؤلاتهم حول إن كان الزلازل والاعاصير من علامات الساعة أم هو غضب من الله عز وجل على البشرية؟. 

والحقيقة هي أن الزلازل إنما هى آية من آيات الله يرسل الله ليخوف به عباده فعلينا ان نفيق ونرجع ونتوب لله تعالى، وعن انس رضى الله عنه قال دخلت انا ورجل اخر على ام المؤمنين عائشة فقال الرجل يا ام المؤمنين حدثنا عن الزلزلة فقالت رضي الله عنها وارضاها إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربت المعازيف غار الله فى سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم، وإلا أهدمها عليهم، فقال أنس: عذابا نكالا يا أم المؤمنين؟، فقالت: نكالا وعذابا للكافرين، ورحمة وعظة للمؤمنين».

هل اعصار دانيال من علامات الساعة ؟

لم يرد أي دليل في الشرع الحنيف يبيّن أن الإعصار أو الأعاصير بشكل عام من علامات الساعة، ولكن ورد ما يدلّ على أن حدوث بعض الاضطرابات في الكون مثل حدوث الزلازل من علامات الساعة، كما جاء في الحديث الشريف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يُقْبَضَ العِلْمُ، وتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، ويَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وتَظْهَرَ الفِتَنُ، ويَكْثُرَ الهَرْجُ – وهو القَتْلُ القَتْلُ – حتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ فَيَفِيضَ" (رواه البخاري ومسلم).

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هل زلزال المغرب من علامات الساعة ؟ 

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى سابقا، إن ما حدث ورأيناه من القتلى والهدم والدمار إنما هو عظة وإنذار من الله وتنبيه للغافلين للرجوع لله عز وجل، قال تعالى فى كتابه الكريم  {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولً }، وقال تعالى { إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا}، فعلينا ان نتعظ ونعتبر من هذه الزلازل لأنها لم تكن جزافا أو عوامل جغرافية كما يقول الجغرافيون، يقول الله عز وجل فى محكم آياته { وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا }.

وتابع فى تصريح خاص لصدى البلد: أن بعض السلف قالوا (إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه)، إن ربكم يرسل هذه الصواعق والزلازل بين الحين والأخر لتكون عظة وعبرة لمن أراد ان يعتبر، فالزلازل عظة وتذكير من الله تبارك وتعالى حتى يفيق الناس من غفلتهم، ويعودوا إليه.

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هل الزلازل من علامات الساعة ؟

عن زينب رضي الله عنها، قالت: «قلت لرسول الله، أنهلك وفينا الصالحين، قال نعم، إذا كثر الخبث»، و‏حدث زلزال في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فجمع الناس وقال لهم: ( والله ما اهتزَّت إلا لأمرٍ أحدثته، أو أحدثتموه، والله لأن عادت، لا أساكنكم فيها أبداً)، خاف سيدنا عمر من غضب الله وهو فاروق الأمة و أمير المؤمنين ، وأكثر الناس اليوم يستقبل مثل هذا الموقف بالضحك والمزاح ، دون أن يعطي نفسه أدنى فرصه للتفكير. 

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علامات الساعة الكبرى 

1-الدجال
2-نزول عيسى بن مريم
3-ظهور يأجوج ومأجوج
4-ظهور دابة تكلم الناس
5-الدخان
6-طلوع الشمس من مغربها
7-خسف بالمشرق
8-خسف بالمغرب
9-خسف بجزيرة العرب
10-نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم

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