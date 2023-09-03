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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي

صدى البلد

تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.

ولكل منا امنيات وآمال يريد ان يحققها الله له، فعليه أن يدعو الله كثيرا لأن الدعاء مخ العبادة، وهو سلاح المؤمن القوي، ومن كانت له حاجة يراها مستحيلة ومتعسرة معه فعليه أن يفعل هذا الأمر قبل ان يدعو الله حتى يستجيب له، فكل صعب يهون بكثرة ذكر الله. 

10 كلمات تجعل دعائك مستجاب 

لمن أراد أن تكون دعوته مستجابة عليه بهذا الفعل "جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أدعو بهن، فقال: تسبحين الله عشرًا، وتحمدينه عشرًا وتكبرينه عشرًا ثم سلي الله حاجتك، فإنه يقول قد فعلت.

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فعل يجعل دعائك مستجاب 

من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة والله سبحانه وتعالى أكرم أن يرد ما بينهما.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء لا يشترط فيه الصلاة على النبي، ولكن ورد أن الصلاة على النبي في أول الدعاء وفي آخره، أرجى لأن يقبل الله ويستجيب لصاحبه.

وأضافت دار الإفتاء، إنه من الممكن أن نقول في بداية الدعاء "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم صل على سيدنا محمد ، ويكمل الدعاء" وفي نهاية الدعاء يقول "وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

10 كلمات تجعل دعائك مستجاب فعل يجعل دعائك مستجاب استجابة الدعاء

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