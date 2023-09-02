عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذكر نبوي للوقاية من الوقوع في شر الفتن

صدى البلد

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد اليه مضمونة:" ما أكثر الفتن التي تنتشر بين الناس ولا سيما في هذه الأيام؟". 

ليرد “مرزوق”، موضحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يستعيذوا بالله عز وجل من الفتن، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ( اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر ، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ، ومن شر فتنة المسبح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب). 

هل الاستعجال في الصلاة يبطلها ؟

عمل حث عليه سيدنا النبي سبب لدخول الجنة

حكم عدم زيارة الأقارب وصلة الرحم للذين يصعب زيارتهم ؟

الإفتاء: من ماتت أثناء الولادة فهي شهيدة

وجاء في صحيح مسلم في حديث طويل الحث على ذلك الدعاء ( اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن). 

وثبت عند الترمذي وغيره هذا الدعاء عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ( اللهم إني أسأك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضني غير مفتون ، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك). 

كيفية الوقاية من الوقوع في الفتن دعاء للوقاية من الفتن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

ترشيحاتنا

مع اقتراب الأعياد اليهودية .. إسرائيل تخشى زيادة وتيرة الهجمات

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

تتاكل ولا لأ.. ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

التعليم العالي توضح حقيقة وجود أماكن شاغرة لطلاب الدور الثاني في التنسيق

خبيرة في الشأن الأفريقي: النيجر تحظى بأهمية عند الدول الكبرى أكثر من الجابون

مصر تنضم رسميا للشراكة العالمية للتعليم «GPE»|وأول تعليق من رضا حجازي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غير متوقع وراء الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي .. احذره

بفستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار على البحر

فستان مبهج .. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة ملفتة|شاهد

طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

فيديو

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ