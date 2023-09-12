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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمل عظيم يجعل الملائكة تدعو لك وتستغفر لك الحيتان في الماء

صدى البلد

قالت دار الافتاء المصرية، إن هناك عملا عظيما لو فعله الإنسان دخل الجنة ودعت له الملائكة واستغفرت له الحيتان في الماء. 

واشارت دار الافتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الى أن أفضل عمل يفعله المسلم لخدمة دينه هو تعلم ﺍلعلم على ﺃيدﻱ العلماء، وأهل الخبرة، لينفع به مجتمعه ووطنه.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالَأرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الَأنْبِيَاءِ، إِنَّ الَأنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أخَذَهُ أخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ» (سنن ابن ماجه).

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أعمال تجعل الملائكة تدعو لك

دعاء الملائكة رحمة من الله عز وجل لعباده ومستجاب أيضًا، يقول الله تعالى ((لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ))، فمن أراد أن تدعو له الملائكة فعليه بـ5 أمور وهم :

1- أن تكون منتظر الصلاة أو تكون صليت وجالسا فى مكان صلاتك ولم ترتكب ذنب ولا معصية.

2- أن تصلى فى جماعة وتكون فى الصف الأول أو الثاني.  

3- أن تدعى لغيرك بظهر الغيب، فالله سبحانه وتعالى موكل ملك بهذا الأمر يؤمن الملك على هذا الدعاء ويقول “ولك بالمثل”، فمن أراد  أن يرزقه الله بما يتمناه فعليه ان يدعو للغير.

4- من كان يمتلك علمًا ينشره بين الناس ويعلمه ويكون علم مفيد للبشرية.

5- الإنفاق فى سبيل الله، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم(( ما من يوما يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان فيقول احدهم اللهم اعطى منفقا خلفا ويقول الأخر اللهم اعطى ممسكا تلفا)).

أعمال تجعل الملائكة تدعو لك فضل العلم والعلماء تعلم العلم على ايدي العلماء

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