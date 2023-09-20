كيف نحصن أنفسنا من شياطين الإنس والجن؟.. كلمات مأثورة عن النبي وأوصى بترديدها

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، كيف نحصن أنفسنا من شياطين الجن؟.

ليرد قائلاً:"من أحس بفزع أو جزع وخاف من شياطين الجن فإن عليه أن يردد الدعاء الوارد في الحديث الآتي : أخرج النسائي وغيره واللفظ له فى عمل اليوم والليلة باب ما يكب العفريت ويطفئ شعلته عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وهو مع جبريل وأنا معه - فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجعل العفريت يدنو ويزداد قربا - فقال له جبريل : أﻻ أعلمك كلمات تقولهن فيكب العفريت لوجهه وتطفئ شعلته ؟ قل (( أعوذ بوجه الله الكريم وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ، ومن فتن الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن))، اقرأوا هذا التحصين وواظبوا عليه ففيه الإفادة وهو من التحصينات النبوية.

وتابع قائلاً:" أن هذا تحصين له عظيم الأهمية لأنه يتعلق بمن يخاف من عفاريت الجن ليلا أو نهارا.

فينبغي علينا أن نردد هذا التحصين صباحا ومساءا ثلاث مرات، فكلما شعر المسلم بخوف من عفريت أو شيطان عليه أن يردد هذا التحصين وعندها لن يمسه مكروه إن شاء الله تعالى.