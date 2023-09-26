إقبال كثيف على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات انتخابية للرئيس السيسي بالمنوفية

شهدت مكاتب الشهر العقاري في محافظة المنوفية إقبالا كثيفا من المواطنين لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة.

وتوافد العشرات منذ الصباح علي مكاتب الشهر العقاري من القري حيث اتفق الأهالي علي استئجار سيارات من القري لنقلهم الي المدن لتحرير التوكيلات.

كما قامت مكاتب الشهر العقاري بعمل خيم انتظار أمام المكاتب لحماية المواطنين من حرارة الشمس، وتم تجميع بطاقات الرقم القومي للتخفيف علي المواطنين.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت أمس عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل علي مدار 3 أيام.