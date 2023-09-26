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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يبحث مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تطوير منظومة العمل

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

 استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والوفد المرافق له، تأتى تلك الزيارة فى إطار  بحث أوجه التعاون المشترك والتنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة بما يعود بالنفع العام على المواطنين، جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة.


رحب محافظ المنوفية برئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتناول اللقاء مناقشة تطوير منظومة العمل داخل محافظة المنوفية ، وقام رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعرض الخطط والرؤى المستقبلية والتي تتمثل في الارتقاء بالمقرات الحالية وتحويلها إلى صالة إستقبال للمواطنين من الراغبين فى الحصول على الخدمات التأمينية المختلفة " مركز عملاء " على أن يكون مزود بنظام إنتظار آلى للتيسير عليهم وتقديم خدمات أفضل وبشكل أسرع.

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وخلال الإجتماع تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين المحافظة والهيئة وأشار المحافظ حرصه على تقديم  كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات للنهوض والارتقاء بكافة مقرات الهيئة بالمحافظة بما ينعكس بصورة إيجابية على الخدمات التي تقدمها هيئة التأمينات الاجتماعية لمواطني المحافظة .
وثمن رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الدور الرائد والحيوي لمحافظ المنوفية في توطيد أواصر التعاون بين الهيئة والمحافظة وتقديم أوجه الدعم اللوجيستي لتطوير آلية منظومة العمل بنطاق المحافظة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطوير منظومة العمل رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محافظة المنوفية

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