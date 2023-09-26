محافظ المنوفية: بدء الدراسة بالصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية وانتظام الدراسة.. الأحد

اعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تقرر بدء وانتظام الدراسة للصفوف الأولى فقط بجميع المراحل التعليمية يوم الأحد المقبل على أن تنتظم الدراسة بكافة المراحل التعليمية إعتباراَ من اليوم التالى الإثنين 2 أكتوبر المقبل .

يأتي ذلك حرصاً على مستقبل الطلاب والطالبات وانطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية .



من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة للتأكد من الجاهزية الكاملة لكافة المدارس والفصول الدراسية وتوافر كافة المرافق الحيوية استعداداً للعام الدراسى الجديد.