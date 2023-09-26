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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ما هي مدارس IPS التي تحدث عنها وزير التعليم أمام الرئيس اليوم؟ تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تطرق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم خلال الاحتفال بيوم تفوق الجامعات المصرية ، عن مدارس IPS .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن مدارس IPS التي أشار إليها وزير التربية والتعليم :

مدارس IPS هي المدارس الرسمية الدولية ، وهي مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر ، و تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الرسمية الدولية (IPS) ، قد حازت على ثقة المجتمع المصري، وانعكس ذلك فى الإقبال الكبير عليها.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن المدارس الرسمية الدولية (IPS) تعمل على رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية حيث أن هذه المدارس تدعم (النظام البريطاني)، كما تتيح الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بمصروفات مناسبة. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الرسمية الدولية تمثل نموذجا مضيئا في التعليم المصري لكونها تقدم خدمة تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة حيث يبلغ عددها حاليا  لأكثر من٢٠ مدرسة. 

وأضاف أن المدارس الرسمية الدولية، تهدف لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بتكاليف أقل، مؤكدًا أن المدارس تدعم (النظام البريطاني - البكالوريا الدولية) بمصروفات مناسبة.

وتضم المدارس المصرية الدولية التي تقدم مناهج البكالوريا الدولية IB الفروع التالية: 
- المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد
- المدرسة المصرية الدولية بالمعراج
- المدرسة المصرية الدولية بالتجمع.

كما تضم المدارس الرسمية الدولية (IPS) التي تدرس مناهج IG الفروع التالية: 
- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق
- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور
- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1
- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2
- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة
- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية
- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط
- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ
- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر
- المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس
- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 1
- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 2
- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 3
- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا
- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان
- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية
- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية
- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم
- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج
- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس

وتتميز المدارس الرسمية الدولية بإحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية ، وتقوم بتوفير فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية للراغبين في تعليم دولي بأسعار مقبولة.

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