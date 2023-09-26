السيدات في مقدمة المحررين لتوكيلات الانتخابات الرئاسية في المنوفية.. صور

توافدت السيدات على مقار الشهر العقاري في محافظة المنوفية مع بداية تحرير التوكيلات للانتخابات الرئاسية.

كما توافد كبار السن لتحرير توكيلات ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

وساعد رجال الشرطة السيدات والرجال وقاموا بتنظيم الحركة للوصول إلى مقار الشهر العقاري ومنع التزاحم.

كما انتشرت الأغاني المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الشهر العقاري مع توفير خيام لحماية المواطنين من حرارة الجو.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات، أعلنت موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل مع البدء للترشح في أكتوبر المقبل.

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية