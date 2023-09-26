عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيدات في مقدمة المحررين لتوكيلات الانتخابات الرئاسية في المنوفية.. صور

توافد السيدات علي
توافد السيدات علي مقار الشهر العقاري في المنوفية

توافدت السيدات على مقار الشهر العقاري في محافظة المنوفية مع بداية تحرير التوكيلات للانتخابات الرئاسية.

كما توافد كبار السن لتحرير توكيلات ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

محافظ المنوفية: بدء الدراسة بالصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية وانتظام الدراسة.. الأحد

إقبال كثيف على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات انتخابية للرئيس السيسي بالمنوفية

وساعد رجال الشرطة السيدات والرجال وقاموا بتنظيم الحركة للوصول إلى مقار الشهر العقاري ومنع التزاحم.

كما انتشرت الأغاني المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الشهر العقاري مع توفير خيام لحماية المواطنين من حرارة الجو.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات، أعلنت موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل مع البدء للترشح في أكتوبر المقبل.

 

التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
التوافد علي مقار الشهر العقاري في المنوفية
الانتخابات الرئاسية التوكيلات الهيئة العليا للانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر العقاري محافظة المنوفية مكاتب الشهر العقاري موعد الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

مفاجآت مثيرة.. خبير لوائح يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون| خاص

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة: ترجمة 1313 إصدارا أجنبيا وتقديم 965 لوحة بمشروع حماية التراث

شاهد.. إطلاق نار على سيارة مستوطنين إسرائيلين شمال أريحا

وزيرة الثقافة: تنفيذ 162 مشروعا جديدا لإيصال الخدمات لجميع المواطنين

بث مباشر|انطلاق جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور السيسي

طاقم تحكيم غاني لإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

بعد عمان.. أمين مجلس الأمن الروسي يصل مصر في زيارة لمدة يومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

فيديو

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ