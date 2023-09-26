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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ومراجعة نسب التنفيذ الخاصة بالمشروعات علي مستوى كافة القطاعات.

 

جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مدير مديرية الطرق ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، مديري عموم الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ، الشئون المالية والإدارية ، الحسابات ، المستشار الهندسي للمحافظة ، عدد من ممثلي الشركات المنفذة .

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 استهل المحافظ اجتماعه بتقديم خالص تهانيه القلبية بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف ، داعياً المولي عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفقاً للجداول الزمنية والمقاييس الفنية المقررة ، لافتاً الي ضرورة تطبيق روح القانون والبعد عن الروتين الإداري وتبسيط الإجراءات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وخلال الإجتماع تم استعراض برامج الخطة الاستثمارية بعدد من القطاعات ومنها قطاع الطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة بإجمالي أطوال 87 كم تقريباً و باعتماد مالي أكثر من 285 مليون جنيه ، كما تم مناقشة أهم المشروعات المقرر تنفيذها بقطاع الكهرباء باعتماد مالي أكثر من 56 مليون جنيه والتي تضم توريد وتركيب أعمدة إنارة ومحولات كهرباء .


فيما تم إستعراض برامج الخطة بقطاع تحسين البيئة باعتماد مالي يصل الي 149 مليون جنيه والتي تشمل معدات نظافة ( قلابات أحجام مختلفة ، سيارات كسح ومكنسية ) ، شراء وتوريد صناديق قمامة ومواتير شفط مياه واستكمال تغطية 125م من مصرف منوف ، فضلاً عن تطوير وتجميل ميدان النصب التذكاري بالباجور والجزيرة الوسطي بالطريق الدائري بأشمون وغيرها ، كما تم مناقشة أهم المشروعات المقرر تنفيذها بقطاع تدعيم إحتياجات الوحدات المحلية بإعتماد مالي  يقرب من 110 مليون جنيه والتي تشمل إنشاء وتطوير سوق حضاري بكل من ( أشمون ، حي شرق ، شبين الكوم ) ، إنشاء سوق متعدد الطوابق بالشهداء وموقف متعدد الطوابق بقويسنا وسوق نموذجي بتلا وسوق وموقف حضاري بمقر مجزر بركة السبع القديم ، إنشاء إسكان اقتصادي بتلا ، وغيرها .


 كلف المحافظ مدير شركة غاز مصر  بتذليل كافة العقبات والتعاون الدائم مع الشركة المنفذة لرصف الطرق بالباجور وتسهيل الإجراءات اللازمة لإحداث سيولة مرورية ، فيما وجه المحافظ إحدي الشركات المكلفة بتطوير النصب التذكاري بالباجور بالاهتمام بأعمال التطوير والإسراع بمعدلات الأداء علي غرار ميدان الإسعاف بشبين الكوم ، كما وجه المحافظ السكرتير العام المساعد والمستشار الهندسي بالمحافظة بضرورة متابعة أعمال الرصف والتطوير بمدخل المنطقة الصناعية بقويسنا لتسريع وتيرة العمل .


وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ المنوفية أهمية التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة وتقديم كافة التيسيرات التي تساهم في تحقيق المستهدف من الخطة طبقاً للجدول الزمني الموضوع .

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