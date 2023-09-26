توافد المئات من مدن جنوب سيناء أمام الشهر العقاري لتوثيق توكيلات لدعم السيسي

توافد المئات من مدن ووديان خليج السويس أمام مكاتب الشهر العقاري بطور سيناء كما احتشد أيضا المئات أمام مكاتب الشهر العقاري بشرم الشيخ ودخل ونويبع لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.



وقد أعلن مشايخ وعواقل جنوب سيناء تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة .

وقال محمد حسين البدري احد شباب جنوب سيناء إنه جاء لرد الجميل لرئيس السيسي علي ما تحقق من إنجازات علي مستوي الجمهورية والذي لمسناه في جنوب سيناء من طرق وخدمات ومرافق مشيرا إلي أن توافد الناس خير دليل لم أنجز في عهد الرئيس السيسي.



وأضاف طه زايد أحد شباب جنوب سيناء أن المواطنين حضروا من المدن والوديان لدعم وتأييد الرئيس السيسي، مشيرا إلي أن التنمية التي حدثت علي أرض جنوب سيناء خير دليل علي نجاح الرئيس السيسي.



وأشار المهندس أحمد صبحي من شباب جنوب سيناء إن إقبالا كبيرا شهدته مكاتب الشهر العقاري بجنوب سيناء لعمل توكيلات للرئيس السيسي منذ أمس ولذلك طلبا لاستمرار التنمية والاستقرار الذي حققه الرئيس السيسي وجني ثمار السنوات الماضية من استثمار وخدمات لمسها كل مواطن.

توافد

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