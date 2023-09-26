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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال هاتفي بين بوتين ونظيره الإيراني.. ماذا دار بينهما؟

الرئسي الروسي ونظيره
الرئسي الروسي ونظيره الإيراني

أعلن الكرملين، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي أجريا مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء لبحث الوضع في إقليم قره باغ.


ووفقا ل"روسيا اليوم"، جاء في بيان صدر عن الكرملين أن الرئيسين أشارا خلال محادثاتهما التي جرت بمبادرة من الجانب الإيراني، إلى أهمية حل كل المسائل حول إقليم كاراباخ بطرق سلمية.


وأضاف البيان أن الرئيس بوتين أخبر نظيره الإيراني بنشاط قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ.


كما بحث الرئيسان ضمان انضمام إيران التدريجي إلى عمل مجموعة "بريكس".


ومن جانبه، عبر رئيسي عن شكره لبوتين على دعمه للطلب الإيراني للانضمام إلى هذه المجموعة.


هذا وأكد الرئيسان اهتمامهما بتنشيط عمل المنصة الاستشارية الإقليمية "3+3.

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