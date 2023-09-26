أنا ست أتحب.. صور ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، تريند موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس"، وذلك عقب استضافتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" علي فضائية "mbc مصر".

إطلالات ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

وأثارت تصريحات ياسمين صبري الجدل، حول حياتها الشخصية والمهنية، وهو ما دفع رواد السوشيال ميديا للتفاعل معها عدد عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن بين تصريحات ياسمين صبري، التي أثارت الجدل، بأن كثيرا من الرجال يرون أنه من الصعب جدًا التحدث معها باعتبارها صعبة المنال، ولذا يقولون ما الذي سنقدمه لها فهي لديها كل شيء، ثم تبدأ ثقتهم بأنفسهم تقل.

وقالت ياسمين صبري، أيضا في تصريحاتها: "أنا أتحب ودي حقيقة أنا عارفها كويس وأنا إنسانة واقعية ولا أحب التمثيل على الناس، أنا بنت بلد ومحافظة جدا وأفتخر”.

وتغيرت إطلالات الفنانة ياسمين صبري قبل الشهرة وبعد الشهرة؛ حيث زاد بشكل اهتمامها بنفسها، وبأناقتها بالإضافة إلى اهتمامها بشكل كبير بممارسة الرياضة في الجيم، ورياضة السباحة، وهو ما أثر بشكل كبير في شكل جسمها.

وإليكم أبرز إطلالات ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة..

ياسمين صبري قبل الشهرة

ياسمين صبري قبل الشهرة

ياسمين صبري قبل الشهرة

ياسمين صبري قبل الشهرة

ياسمين صبري قبل الشهرة

ياسمين صبري بعد الشهرة

ياسمين صبري بعد الشهرة

ياسمين صبري بعد الشهرة

ياسمين صبري بعد الشهرة

ياسمين صبري بعد الشهرة

ياسمين صبري بعد الشهرة

ياسمين صبري بعد الشهرة