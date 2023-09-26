عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنا ست أتحب.. صور ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

إطلالات ياسمين صبري
إطلالات ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، تريند موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس"، وذلك عقب استضافتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" علي فضائية "mbc مصر".

 

إطلالات ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

 

وأثارت تصريحات ياسمين صبري الجدل، حول حياتها الشخصية والمهنية، وهو ما دفع رواد السوشيال ميديا للتفاعل معها عدد عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

حلقت شعرها كله.. إطلالات صادمة لابنة أحمد الفيشاوي

 

ومن بين تصريحات ياسمين صبري، التي أثارت الجدل، بأن كثيرا من الرجال يرون أنه من الصعب جدًا التحدث معها باعتبارها صعبة المنال، ولذا يقولون ما الذي سنقدمه لها فهي لديها كل شيء، ثم تبدأ ثقتهم بأنفسهم تقل.

 

وقالت ياسمين صبري، أيضا في تصريحاتها: "أنا أتحب ودي حقيقة أنا عارفها كويس وأنا إنسانة واقعية ولا أحب التمثيل على الناس، أنا بنت بلد ومحافظة جدا وأفتخر”.

 

وتغيرت إطلالات الفنانة ياسمين صبري قبل الشهرة وبعد الشهرة؛ حيث زاد بشكل اهتمامها بنفسها، وبأناقتها بالإضافة إلى اهتمامها بشكل كبير بممارسة الرياضة في الجيم، ورياضة السباحة، وهو ما أثر بشكل كبير في شكل جسمها.

 

وإليكم أبرز إطلالات ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة..

ياسمين صبري قبل الشهرة
ياسمين صبري قبل الشهرة
ياسمين صبري قبل الشهرة
ياسمين صبري قبل الشهرة
ياسمين صبري قبل الشهرة
ياسمين صبري بعد الشهرة
ياسمين صبري بعد الشهرة
ياسمين صبري بعد الشهرة
ياسمين صبري بعد الشهرة
ياسمين صبري بعد الشهرة
ياسمين صبري بعد الشهرة
ياسمين صبري بعد الشهرة
ياسمين صبري بعد الشهرة
ياسمين ياسمين صبري اطلالات ياسمين صبري إطلالات ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة الفنانة ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

موضوعات متعلقة

حلقت شعرها كله.. إطلالات صادمة لابنة أحمد الفيشاوي

بالكاد تكون ملحوظة.. أعراض مبكرة تكشف الإصابة بـ سرطان المعدة

وصفة يابانية .. طريقة عمل طبق أرز القرنبيط مع ترياكي الدجاج

لا تهملها.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

بسبب تغيرات قشرة المخ.. دراسة صادمة تكشف العلاقة بين الفقر والسمنة

بعد تحذيرات.. أضرار استخدام أدوية السكر لإنقاص الوزن

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

حلوى فرنسية شهية.. طريقة عمل كيكة سان سباستيان

ترشيحاتنا

بعد أن وصفها بالتفاهة.. القصة الكاملة لرفض نيشان اعتذار ياسمين عز|فيديو

مصمم علي الإنكار..صاحب متجر شهير تعدى على فتاة بالمهندسين ولامس جسدها الصغير

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من العالم الهولندي بعد وقوع زلزال عنيف

بعد طلبه لعقد جلسة صلح.. علا غانم تصدم طليقها: هعيش حياتي| فيديو

أيدي خبطت فيها.. اعترافات مثيرة في واقعة التحر.ش بمضيفة جوية بالقاهرة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا ست أتحب.. صور ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

نوع من السجائر يؤدي إلي الإدمان | تعرف عليه

خطة روسيا الجهنمية لـ ضرب صفوف حلفاء أوكرانيا والوقيعة بينهم

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ