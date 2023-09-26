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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صراع محتدم| وزير خارجية الهند: التوتر بين الشرق والغرب يزداد حدة

وزير الخارجية الهندي
وزير الخارجية الهندي

قال وزير خارجية الهند، سوبرامانيان جايشانكار، اليوم الثلاثاء، إن الاستقطاب بين الدول الشرقية والغربية يزداد حدة يوما بعد يوم.

وأضاف وزير الخارجية الهندي، أن التمثيل الأوسع للدول في مجلس الأمن الدولي يعد شرط لتعزيز مصداقية المجلس في العالم.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، ومؤسسات نظام بريتون وودز، لأنها تعكس موازين القوى بين الدول التي كانت سائدة في عام 1945.

وقال جوتيريش، للصحفيين على هامش قمة مجموعة الدول السبع: "الهيكل المالي العالمي، عفا عليه الزمن وغير عادل.على خلفية الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد والنزاع في أوكرانيا، لم يعد هذا الهيكل قادرا على أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية. حان الوقت لإصلاح كل من مجلس الأمن ومؤسسات بريتون وودز. في الواقع، هذه مسألة إعادة توزيع السلطة بما يتماشى مع حقائق عالم اليوم".

وأضاف جوتيريش: "من المرجح أن تكون السنوات الخمس المقبلة الأكثر سخونة خلال كل تاريخ المراقبة. النشاطات المناخية تعمل لكن من الواضح أننا تأخرنا عن الجدول الزمني".

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